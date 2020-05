Tiense Suiker stelt haar water ter beschikking van de landbouwers Vanessa Dekeyzer

26 mei 2020

08u21 0 Tienen Tiense Suiker schiet de landbouwers die water nodig hebben te hulp.

Sinds vorige week is het door de aanhoudende droogte op heel wat plaatsen in onze regio verboden om nog drinkwater te gebruiken voor niet-essentiële toepassingen, zoals het wassen van voertuigen, het vullen van zwembaden, het reinigen van opritten en terrassen, het sproeien van tuinen, gazons of sportterreinen, en het besproeien van akkers.

Bietencampagne

Tiense Suikerraffinaderij heeft intussen alles in het werk gesteld om haar zuiveringswater ter beschikking te stellen als irrigatiewater voor de landbouw. Het gaat om gezuiverd restwater dat gerecupereerd werd tijdens de voorbije bietencampagne. “Het irrigatiewater voldoet aan de voorwaarden van het VLAREMA voor gebruik als irrigatie en bewatering”, zegt algemeen directeur Jan Ingels. “Het mag dus enkel gebruikt worden als irrigatiewater in de landbouw, voor het besproeien van openbaar groen en plantenperken, maar niet voor menselijke consumptie of voor sanitaire doeleinden.”

Het irrigatiewater kan afgehaald worden na registratie bij Tiense Suiker, op weekdagen tussen 5 en 21 uur. “Je hoeft je enkel aan te melden bij de bewaking, aan de fabrieksingang Vinckenboschvest. De afhaler moet zelf in het nodige materiaal voor het opzuigen van het irrigatiewater voorzien”, aldus directeur Ingels.