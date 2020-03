Tiense Suiker produceert desinfecterende handgel in strijd tegen coronavirus Vanessa Dekeyzer

23 maart 2020

09u03 12 Tienen Een desinfecterende gel op basis van ethanol uit tarwe en bieten, dat is het innovatief product waar de teams van Tiense Suiker de afgelopen dagen enorm aan gewerkt hebben. “De tests zijn overtuigend en dus produceren we vanaf maandagochtend. De eerste 2.000 liter worden aan het eind van de dag gebotteld”, legt Guy Paternoster, CEO van de Tiense Suikerraffinaderij, uit.

De Tiense Suikerraffinaderij draait op volle toeren om suiker te produceren en te verpakken, aangezien de vraag ernaar sinds het begin van de coronacrisis is geëxplodeerd. “Als producent van levensmiddelen en diervoeders zijn wij een onderdeel van de ‘kritische infrastructuur’ en partner binnen de voedingsindustrie”, zegt directeur Suikerfabrieken Jan Ingels. “Onze medewerkers stellen alles in het werk om onze processen en productie in stand te houden en dat in de meest veilige omstandigheden. We zijn ons allemaal bewust van onze maatschappelijke verantwoordelijkheid in deze moeilijke fase. Op dit moment is de vraag zeer hoog. We hebben pieken tot 50 vrachtwagens suiker per dag, onze hoeveelheid retailleveringen is hierbij meer dan verdubbeld.”

Desinfecterende gel

Er wordt niet alleen massaal veel suiker geproduceerd, maar vanaf vandaag ook desinfecterende gel. Deze zal gratis geleverd worden naargelang de behoeften van de overheid. “We zijn al benaderd door ziekenhuizen uit de regio Tienen en door de stad Wanze voor hun rusthuizen”, vermeldt de Tiense Suikerraffinaderij. “We zullen deze gel ook gebruiken om onze medewerkers te beschermen. Zoals in de hele agrovoedingsindustrie werken onze medewerkers er hard aan om aan de behoeften van de consument tegemoet te komen. Hun veiligheid en gezondheid is onze hoogste prioriteit”, zegt Guy Paternoster.

In eerste instantie zal de desinfecterende gel geproduceerd worden op de site van BioWanze. De Tiense Suikerraffinaderij hoopt echter de productiecapaciteit te kunnen verdubbelen zodra de overheid het licht op groen zet voor haar site in Oostkamp, West-Vlaanderen.

“Wij danken nog graag onze medewerkers, onze leveranciers, de boeren, de industrieklanten, de retailklanten en onze consumenten voor hun inzet en constructieve samenwerking in deze crisistijd. Zij verdienen naast de zovele zorgmedewerkers ons respect”, besluit directeur Jan Ingels.