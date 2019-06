Tiense Suiker en KVK vinden elkaar weer Christian Hennuy

25 juni 2019

KVK Tienen is bijzonder blij. Tiense Suiker is vanaf seizoen 2019-2020 de nieuwe shirtsponsor van KVK Tienen. Zo verbinden een aantal iconische ‘Tiense’ merken zich aan elkaar: Tiense Suiker, KVK Tienen en Suikerrock (KVK Jeugd). Drie merken die heel België kent en herkent.

Jan Ingels, Director Factories Tiense Suikerraffinaderij “Sport en sociaal engagement zijn sinds 183 jaar belangrijk voor de Tiense Suikerraffinaderij. KVK Tienen is naar ons toegekomen met een positief verhaal, zowel voor de jeugd als voor het eerste elftal. Wij zijn blij en fier hen te helpen dit verhaal verder te zetten en zo de ploeg, de stad Tienen en de regio nog meer sportieve uitstraling te geven.” De zo herkenbare ‘T’ van Tiense Suiker zal opnieuw op de voorzijde van alle shirts staan, van de allerkleinsten (U6) tot en met het eerste elftal. Een verhaal dat Tienen en de regio meer dan ooit op de kaart zet. City marketing voor de regio, voor de club en voor de suikerfabriek.

Peter Denruyter, jeugdvoorzitter van KVK Tienen: “ We hebben samen met de mensen van Tiense Suiker lang en constructief met elkaar gesproken. Over wat we belangrijk vinden in zo’n samenwerking. Zowel Tiense Suiker als KVK voelden dat de tijd rijp was om samen te werken. Samen vooruit te gaan om het voetbal, meer specifiek het jeugdvoetbal een extra boost te geven. ” Jean - Luc Claes, Legal Director Tiense Suikerraffinaderij “Onze buren zijn belangrijk. Wij steunen graag projecten met een sociaal engagement. Het feit dat KVK Tienen zoveel inzet in het jeugdvoetbal in de regio is een enorm pluspunt. Jeugdvoetbal is niet alleen sport maar ook samenspel, samen werken naar een gezamenlijk doel. “

Voor KVK is dit een nieuwe stap in de ontwikkeling van het voetbalplan rond KVK Tienen. Het is meteen een extra stimulans voor de jeugdwerking en de begeleiding van de jeugdspelers. De club heeft de voorbije jaren haar jeugdwerking helemaal omgegooid en uitgebouwd. Het kunstgrasveld, betere trainers en begeleiding , de jeugdopleiding naar een hoger niveau tillen, allemaal elementen die gestimuleerd vanuit Voetbal Vlaanderen.