Tiense Straatmuzikant Herman Vandermeulen zoekt 400 kopers voor zijn afscheidscd. “Alleen als me dat lukt, wordt het album uitgebracht” Vanessa Dekeyzer

26 februari 2020

14u32 0 Tienen Herman Vandermeulen, die met de Tiense Straatmuzikanten naam en faam maakte, kondigt aan een afscheidscd te willen maken. Maar die komt er alleen wanneer 400 mensen 15 euro willen storten voor de reservatie van die cd. “Als me dat lukt, zal mijn zoon en toppianist Bart een orkest in de Academie van Tienen vormen om twaalf nieuwe nummers vorm te geven”, zegt Herman.

Herman wordt zelfs even emotioneel wanneer hij het over zijn zoon heeft. “Dat is echt een fantastische kerel. Ik ben zo ontzettend fier dat hij dit wil doen voor mij. Het was zijn voorstel eigenlijk”, vertelt Herman.

Maar Bart koppelde er wel een ‘nuchtere’ voorwaarde aan. Herman moet eerst 400 kopers voor zijn cd vinden. Alleen zo kunnen er voldoende middelen gevonden worden om het orkest te betalen. “Ik ga daar alles voor doen”, zegt een vastberaden Herman. “Zo ben ik bezig met het mailen naar mijn contacten met het vriendelijke verzoek om 15 euro te storten op het rekeningnummer, dat speciaal aangemaakt is voor de realisatie van de cd en voor de release ervan in cultureel centrum De Kruisboog. Die release is gepland voor het voorjaar 2021.”

Het is uiteraard niet de eerste cd die Herman op de markt brengt. Zo bracht hij samen met Guy Puyneers onder de Tiense Straatmuzikanten drie cd’s uit in het Tiens dialect met coverliedjes in het genre van de Antwerpse Strangers. “Na het veel te vroege overlijden van Guy (Ejà) bleef ‘Ich’ verweesd achter”, vertelt Herman. “Ik besloot dan maar om alleen verder op te treden als ‘Ich en Ejà’. Maar de tijd is nu aangebroken om ermee te stoppen. Ik ben 73 jaar en ik wil het niet zover laten komen dat ik afga als een gieter op een of ander publiek optreden.”

Om in schoonheid te eindigen, wil Herman dus een afscheidscd uitbrengen met daarop nieuwe nummers. “De teksten in het Tiense dialect liggen klaar, maar die moeten dus nog op muziek gezet worden. Mijn zoon Bart en ikzelf willen dat op een professionele manier doen, met een orkest van de ART en in een studio. Tegenover 50 jaar entertainment mag al eens iets geweldig staan, niet?”

Herman licht een tipje van de sluiter op wat de playlist betreft. “Die bevat twee melodieën van Charles Trenet: La Mer en Que reste-t-il de nos amours?. Dat wordt in de Tiense taal: De Géjet en Wà blèft ter uiver và ne mins? En er zal ook een vrije interpretatie van Niels Destadszweummer z’n zomerhit ‘Skwo Meiske’ op de cd staan onder de titel ‘Ch zaag ne kieë e schoewe ma(i)ke’ net als het nummer ‘Go bè de velo’, een oproep in samenwerking met de dienst leefmilieu Tienen.”

Wie 15 euro wil storten, kan dat doen op dit rekeningnummer BE50 9733 8252 7618, met vermelding van naam, adres en emailadres. “Wanneer blijkt dat ten laatste einde september 2020 onvoldoende inschrijvingen zijn binnengelopen,wordt het project geannuleerd en krijgt iedereen de volledige som op zijn of haar rekeningnummer terug gestort. Wij hopen natuurlijk het tegendeel!”