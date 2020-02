Tiense spuitgasten nemen deel aan ‘Ladder challenge’ Kristien Bollen

03 februari 2020

De Tiense brandweerlui van de hulpverleningszone Oost nemen deel aan de” Ladder challenge”. Dat is een nieuwe uitdaging op sociale media waarin brandweermannen van over heel de wereld het tegen elkaar opnemen. Het opzet is om, gekleed in hun volledige uitrusting, door een ladder te kruipen. Daarin laten ze zien hoe hoe ze zich bij interventies al eens door een nauwe doorgang moeten wringen. Of de Tiense spuitgasten slagen in de challenge kan je zien in deze video die ze deelden op hun Facebookpagina