Tiense sportverenigingen in de bres voor ‘t Prieeltje “Alle sponsoring is welkom om onze nieuwbouwplannen te kunnen realiseren” Vanessa Dekeyzer

14 januari 2020

17u42 6 Tienen Alle jeugdploegen van basketbalclub Tienen hebben tijdens De Warmste Week een actie op poten gezet ten voordele van ’t Prieeltje, een dagverblijf voor kinderen met een ernstige mentale of meervoudige beperking in Hakendover. Al deze acties leverden het mooie bedrag van 4.528 euro.

“Alle jeugdploegen kregen de opdracht om hun actie zelf uit te werken omdat we het als club belangrijk vinden dat onze spelers én ouders zich ook maatschappelijk engageren”, zegt Jo Simons van het jeugdbestuur. “U8 en U10 organiseerden een ‘zoet buffet’ en U12 een hotdogverkoop, U14 verkocht op haar beurt sjaals en U16 zette een carwash op poten.”

De club zelf organiseerde samen met het Joggers Team Tienen en NVV Tienen volleybalclub het afsluitevent van deze acties, namelijk de Warmste Prieeltjesrun op 20 december op het Houtemveld. Hier kwam een tweehonderdtal lopers af en heel wat sympathisanten bezochten de bijhorende kleine kerstmarkt.

De betrokken verenigingen gingen dan ook trots een cheque van 4.528 euro overhandigen in ’t Prieeltje in Hakendover. “We zijn absoluut blij met zo’n grote gift”, zegt directeur Marijke Vananroye. “Onze geplande nieuwbouw draagt een zwaar kostenplaatje met zich mee, dus alle sponsoring is meer dan welkom.”

Begin februari start de verhuis naar een tijdelijk onderkomen, het voormalige kinderdagverblijf Ons Zonneke in Landen. “De kindjes zijn op 6 januari verhuisd, dus we kunnen onze intrek nemen”, zegt directeur Marijke. “Het zal zeker wennen zijn voor onze gasten en ons personeel op onze nieuwe locatie. Daarom brengen we nu al regelmatig bezoekjes. Ook wat betreft de organisatie van het vervoer van onze gasten, zij worden dagelijks opgehaald en afgezet bij hun thuis, is het nog een hele puzzel, zeker nu onze vrijwilliger, die al twintig jaar mee dit vervoer verzorgt, is weggevallen door ziekte. Ik spring nu dus al enkele maanden zelf in als chauffeur.”

De afbraak van de huidige gebouwen aan ’t Prieeltje start normaal eind februari. “Als alles meezit, kunnen we in het voorjaar van 2022 in ons nieuwe stekje terecht.”