Tiense ‘Reservoir Dogs’ moeten slachtoffer 10.000 euro Kim Aerts

12 december 2019

18u56 0 Tienen Ze bonden hem vast op een stoel, sloegen hem met een baseballknuppel en bewerkten zijn oor. Vijf mannen en een vrouw uit het Tiense drugmilieu moeten daarvoor een slordige 10.000 euro aan hun slachtoffer. De procureur vergeleek het bloederige tafereel naar analogie met de bekende scene uit de gangsterfilm Reservoir Dogs van Quentin Tarantino.

Ze kidnapten hun slachtoffer, bonden hem vast en bewerkten hem tot bloedens toe. Dat allemaal voor vijf briefjes van honderd euro. “Hey, ik heb 500 euro gepikt en ben betrapt. Die persoon eist dit terug voor half vijf morgenvroeg. Ben met de verkeerde personen bezig deze keer. Help me aub want dit komt ni goe Grts.” Het sms’je werd in de avond van 22 mei 2016 verstuurd door de kidnappers van ‘de Witte’ met zijn gsm naar enkele kennissen. Op die ondoordachte manier wou Geert F. (46) vijfhonderd euro terugeisen, geld dat de Witte zogezegd bij hem in het krijt stond. Eerder die dag hadden ze hun slachtoffer met een smoesje in de val gelokt. De 33-jarige ex van de Witte, Debbie P., had instructies gekregen van F. om met haar voormalige liefde af te spreken. Ze ontmoetten elkaar aan de rustige Pollepelstraat in Tienen waar de nietsvermoedende Witte in een bestelwagen werd gesleurd, aan het stuur de 59-jarige Paul S. Na enkele klappen en kniestoten reden ze met hun slachtoffer naar de studio van F. waar de rest van het gezelschap hun zondagse opwachting maakten. Onder hen bekenden uit het Tiense drugsmilieu, Dimitri W. (35) en Serge L. (44). David B. (43) zou het vijftal later op de avond vervoegen maar al snel weer vertrekken.

Kniestoten

Het slachtoffer werd in het appartement met tape vastgebonden op een stoel en werd afwisselend urenlang bewerkt met kniestoten, slagen en zelfs een baseballknuppel terwijl iedereen zich vergreep aan de speed. De twintiger hield aan de slagen een geperforeerd trommelvlies over. Naast het bewuste sms’je werd ook de moeder van het slachtoffer met een foto van haar vastgebonden zoon via Facebook op de hoogte gebracht met de eis om geld. Zij verwittigde de politie, die aan de hand van de sms, daags nadien aanbelde bij het appartement van F. waar nog bijna iedereen aanwezig was, inclusief het versufte slachtoffer. De enige vrouw van het gezelschap P. verschool zich nog achter een schuifdeur maar kon al snel ingerekend worden. Zij verklaarde niet zozeer uit te zijn op het geld maar zou uit de situatie voldoening hebben gehaald omdat de Witte in het verleden haar zoontje slecht behandeld zou hebben. De rechter veroordeelde in 2017 hoofdbeklaagden Geert F. en Debbie P. beiden tot een celstraf van 5 jaar, waarvan 3 jaar met probatie-uitstel. Ze moesten dan wel enkele voorwaarden naleven zoals het zich verder psycho-medisch laten begeleiden.

Schuldig verzuim

Chauffeur Paul S. kreeg 8 maanden cel voor schuldig verzuim, net als David B. die maar even aanwezig was die avond. Dimitri W. kreeg 2 jaar cel voor het toedienen van slagen. Serge L. kreeg voor alle feiten samen drie jaar cel, waarvan twee met uitstel. Aan het slachtoffer moesten ze een voorlopige schadevergoeding van 5.000 euro. In het vonnis van de burgerlijke belangen komt daar nu nog eens 5.000 euro bij. Het slachtoffer hield er enkele littekens in het gezicht aan over.