Tiense Liberale vrouwen verenigen zich in “Zoete Zij” Kristien Bollen

11 december 2019

11u39 4 Tienen De Tiense liberale vrouwen stellen met trots hun nieuwe vereniging “Zoete Zij” voor tijdens Wintermagie. Het startschot wordt gegeven met de verkoop van lekkere zelfbereide soep ten voordele van de Warmste Week op zaterdag 14 december in een chalet naast de ijsbaan op de Grote Markt. Tijdens de valentijsreceptie van Open VLD Tienen op 7 februari 2020 zullen de dames dan ook hun jaarprogramma bekendmaken.

“De Tiense liberale vrouwen dichter bij mekaar brengen”, dat was al lang de doelstelling van de dames binnen het bestuur van Open VLD Tienen, vertelt bestuurslid Cléo Kinnaer. En daar is nu het startschot van gegeven met de oprichting van de damesvereniging “Zoete Zij”.

Vzw DAT

Vanaf 2020 zal “Zoete Zij” uitpakken met een uitgebreid en divers jaarprogramma zodat er voor éénieder wat wils is. De eerste activiteit zal echter dit jaar nog plaatsvinden. Op zaterdag 14 december van 12 tot 22 uur is er “bevrouwen” door de dames in de “Warmste week”-kerstchalet op de Grote Markt te Tienen. Je kan hen vinden in de stand naast de schaatspiste op de Grote Markt waar de dames lekkere zelfbereide soep zullen verkopen ten voordele van de VZW “DAT”. Dit is het Centrum ambulante revalidatie in de Houtemstraat in Tienen, dat instaat voor diagnostiek en behandeling voor kinderen met een ontwikkelingsstoornis.

“Kom dus zeker langs om je te verwarmen aan een kom lekkere soep”, luidt het bij Sonia Cleynen van de Liberale vrouwen. Je kan ook op voorhand soep bestellen via facebook of bij de leden van “Zoete Zij”.

Dames met interesse in de activiteiten van deze nieuwe vereniging kunnen zich melden bij Ilse Poffé via ilse.poffe@telenet.be of via een bericht op de facebookpagina van Open Vld Tienen.