Tiense Klaartje Liebens wint in thuisbasis TC Wimbledon en wordt derde in eindstand Belgian Circuit: “Goed niveau gehaald” Stijn Deleus

16 september 2020

21u38 0 Tienen Het verkorte tennisseizoen zit er alweer op, ook voor topspeelster Klaartje Liebens die alweer alomtegenwoordig was op het Belgian Circuit. Afgelopen weekend was de Tiense nog de beste op het sterrentoernooi van ‘haar’ TC Wimbledon. In de eindstand klokt ze af op een knappe derde plaats, niet ver achter Lara Salden en Magali Kempen.

“Ik ben nog best content met hoe het seizoen voor mij verlopen is, want het waren toch net iets andere omstandigheden door dat coronavirus”, reageert het nummer 21 op de Belgische waardeladder. “Om te beginnen was er geen interclubcompetitie voor het zomerseizoen echt losbarstte en dat heb ik toch gemist. Ik heb altijd wat matchen nodig om in het goede ritme te komen en het vertrouwen te voelen in mijn slagen dat ik normaal heb. Zo’n twee à drie weken heeft dat geduurd en dan haalde ik terug een goed niveau.”

Sterke Axana Mareen

Het was dan ook even wachten op haar eerste titel, die ze uiteindelijk begin augustus greep op TC I.S.C. “Klopt ja, daarvoor beet ik meermaals m’n tanden stuk op Axana Mareen die echt heel sterk was dit seizoen", meent ze. “Uiteindelijk kon ik toch nog vier toernooien op mijn naam schrijven. Ik heb zoveel mogelijk proberen te spelen, vaak zelfs meer dan eentje per week. En ja, dat ik dan finaal achter Lara en Magali eindig in het Belgian Circuit, daar zit ik niet echt mee. Zij gaan ook nog volop voor hun internationale carrière natuurlijk, al speelden ze nu vaker die sterrentoernooien omdat er verder geen competitie doorging.”

Winterslaap

Het ex-nummer 295 op de WTA-ranking sloot haar korte seizoen af in stijl met winst in eigen huis zonder maar één set te verspelen. “Je wilt het sowieso graag goed doen als je voor je eigen vrienden en familie speelt en dus gewoon winnen”, knipoogt ze. “Dat is uiteindelijk heel goed gelukt, al ging het dan misschien niet zo vlot als de cijfers doen vermoeden. Ik stond er wel op de belangrijke momenten, aangezien ik nog een 2-5-achterstand ongedaan kon maken in mijn halve finale tegen Emily Casteleyn in het tweede bedrijf. En in de eindstrijd tegen Zara De Schutter heb ik nog een setbal tegen gehad op weg naar een 7-5, 6-4-zege. Nu kunnen we opnieuw in winterslaap gaan want ik denk niet dat er nog een nationale eindronde betwist zal worden (lachje). Jammer, maar het is niet anders.”