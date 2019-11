Tiense handelaars counteren massaal Black Friday met ‘Sweet Friday’ Actie om lokaal winkelen te stimuleren Vanessa Dekeyzer

27 november 2019

16u59 6 Tienen Vergeet Black Friday. Toch in Tienen. Vanaf nu wordt er bij de Tiense handelaars enkel nog over ‘Sweet Friday’ gesproken. Met een opvallende Facebook- en Instagramcampagne willen de Tiense handelaars het lokaal winkelen promoten en het opbod aan kortingen een halt toeroepen.

Het was Melissa Michiels van Schoonheidssalon Melissa in de Minderbroedersstraat die de kat de bel aanbond. “Het was een oproep van het NSZ (Nationaal Syndicaat voor zelfstandigen, red.) die me deed beslissen om deze actie op te starten”, vertelt ze. “Het zijn vooral de ketens die ons en elkaar in een opbod aan kortingen kapot maken. Black Friday, Singles Day, Cyber Monday, Mid-Season Sales,…Het houdt niet op. Lokale, zelfstandige handelaars worden bijna verplicht om deel te nemen aan die kortingpolitiek. Dat moet dringend stoppen. Het lijkt alsof de consument enkel nog met grote kortingen kan overtuigd worden om te winkelen. Wel, daarom willen wij als Tiense handelaar een duidelijk signaal geven: we willen niet blijven meedraaien in die om ter goedkoopst-ratrace. Wij willen onze klanten een perfecte service geven tegen een eerlijk prijs. Dat is niet alleen voor de consument goed, maar ook voor de rendabiliteit en leefbaarheid van onze winkels.”

Kiezen voor kwaliteit

In een mum van tijd schaarden tientallen winkels zich achter deze campagne. Woensdag kregen tienduizenden klanten van al die winkels daarom dezelfde post te zien op Facebook en Instagram. Black Friday werd vervangen door ‘Sweet Friday’. Met ‘Local is the new Black’ werd er bovendien een originele en niet mis te verstane baseline toegevoegd. “Het is ontzettend belangrijk dat klanten lokaal blijven winkelen”, zegt Melissa overtuigend. “Stelt niemand zich de vraag hoe het komt dat de leegstand groeit en er zoveel winkels mee ophouden? Als we een gezellig winkelcentrum willen behouden, is het daarom noodzakelijk dat klanten en handelaars elkaar blijven vinden. Een eeuwige strijd om de grootste korting is nefast voor de leefbaarheid van de winkels. Daar willen we met deze campagne een duidelijk statement de wereld insturen. We zijn er van overtuigd dat onze klant die boodschap begrijpt en kiest voor onze kwaliteit, onze service, onze klantvriendelijkheid, onze nabijheid, ons sociaal en lokaal engagement.”

Toffe prijzen

Gezamenlijk met de campagne op sociale media, lanceren heel wat winkels een opmerkelijk initiatief om Black Friday op een andere manier te benaderen. Net op vrijdag viert The Shop in de Leuvensestraat haar tienjarig bestaan. Gedurende een week kunnen de klanten er toffe prijzen winnen. Mannenmode De Gouden Schaar schenkt vijf procent van de omzet op vrijdag aan het goede doel en de klanten krijgen een zakje Black Tea in samenwerking met kruidenwinkel Herb’Es op de Wolmarkt. Dietica Bernadette Mommens in de Leuvensestraat geeft goodie bags met stalen en geschenkjes en VDK Interieur doet een lamellenreiniger cadeau bij aankoop van een houten of aluminium jaloezie. Si Belle Si Beau schenkt dan weer bij aankoop van een paar schoenen een potje zwarte schoensmeer. “Zelf bied ik een zwart oogpotlood aan bij aankoop van make-up”, zegt Melissa. “En heel wat andere winkels zullen ook nog uitpakken met originele ideeën. Maar het allerbelangrijkste is de boodschap die we met alle handelaars van Tienen aan onze klanten willen geven: koop lokaal, laat je niet vangen door al die kortingen van grote ketens. En aan alle handelaars: streef naar een excellente service en wees vriendelijk. Local is the new black. Leve Sweet Friday.”