Tiense firma voert werknemers per autobus van en naar werf in Beringen Vanessa Dekeyzer

10 april 2020

14u28 0 Tienen Hoe breng je jouw werknemers in deze coronacrisis veilig naar de werf? Grond-en afbraakwerken Godts uit Tienen heeft de partner hiervoor gevonden in het Tiense Multiobus, die de arbeiders per autobus ’s morgens afzet en ’s avonds weer gaat oppikken.

Grond- en afbraakwerken Godts is momenteel actief op een werf in Beringen. Die dreigde als gevolg van de corona-uitbraak stil te vallen, want normaal verplaatsen de medewerkers zich met twee bestelwagens. Vanwege de social distancing is dat tijdens de coronacrisis onmogelijk.

“Wij zijn niet bij de pakken blijven zitten”, zegt Peter Nijs, woordvoerder van Godts. “Zo hebben we contact opgenomen met Multiobus Tienen. Dankzij deze samenwerking vervoert Multiobus onze werknemers nu per autobus naar de werf zodat de ‘social distancing’ en de veiligheid bij alle betrokken partijen worden gegarandeerd.”

’s Morgens brengt de bus de arbeiders naar de werf en ’s avonds worden ze alweer teruggebracht naar firma in Tienen. “Doordat wij een bus met voldoende plaats voorzien, ervaren de passagiers de ritten als comfortabel en gezellig”, zegt Bernard Vandereyken van Multiobus. “Ze zitten tenslotte allemaal in hetzelfde voertuig waar ze rustig nog kunnen praten met elkaar of even tot rust kunnen komen.”

Heel wat geplande ritten van Multiobus werden geannuleerd. “Hierdoor is is het toeristisch vervoer zo goed als nihil. Vandaar dat deze aanvragen zeer belangrijk zijn. Met een opdracht zoals deze scoort Multiobus drie ker-er: enerzijds blijven de opdrachten van de klant gegarandeerd, anderzijds zorgt Multiobus voor personenvervoer en last but not least is dit een perfect voorbeeld van samenwerking tussen twee lokale bedrijven. Hopelijk kunnen we met nog meer bedrijven op deze nuttige manier samenwerken.”