Tiense Dj BEATRO mag op amper 19-jarige leeftijd draaien in de Carré

Tienen

05 februari 2020

14u33 1 Tienen Arne Paulussen, ook bekend als DJ BEATRO, is amper 19 jaar en op 13 maart mag hij in een volle Carré in Willebroek gaan dj’en. “Ik kijk er enorm naar uit!”

Op zijn twaalfde begon Arne met muziek te mixen op zijn kamer. Nu zeven jaar later mag hij in een volle Carré zijn set gaan spelen. In de omgeving van Tienen was BEATRO al te horen op Oeleboele-Fuif, Witte Sneeffuif, Nuit Hawaienne en vele andere evenementen. Ook mocht hij in 2019 met collega-dj LRT het grote podium van Tropical Party in Boortmeerbeek openen.

Op 13 maart krijgt Arne dankzij Feathers Events de kans om op het evenement ‘Girls Like Dj’s’ in de Carré te draaien. Eind februari zal de Carré een tijdje gesloten zijn vanwege verbouwingen. BEATRO zal dus als een van de eersten in de vernieuwde mythische discotheek mogen draaien. “Er liggen al heel wat fuiven en feestjes vast in 2020 maar deze is tot nu toe wel de meest speciale”, aldus de jonge Tiense DJ.