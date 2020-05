Tiense Carconnex screent en beschermt bezoekers vanaf nu met virtuele receptionist van Leuvens technologiebedrijf Bringme Vanessa Dekeyzer

26 mei 2020

13u51 0 Tienen Het Leuvense technologiebedrijf Bringme heeft met steun van het Vlaams Agentschap Innoveren & Ondernemen Vlaio een virtuele receptionist of ‘coronaspeurder’ ontwikkeld die bedrijven, musea, winkels en gemeentehuizen helpt om na corona veilig terug op te starten. Het eerste exemplaar werd vandaag in aanwezigheid van Vlaams minister van Economie en Innovatie Hilde Crevits (CD&V) ingehuldigd bij het Tiense bedrijf Carconnex, een handelaar in nieuwe en tweedehands wagens.

Ook bij Carconnex aan de Grijpen in Tienen is het coronavirus ingeslagen als een bom. “We hebben meteen overal in het bedrijf palen geplaatst om de handen te ontsmetten, maar hier komen zoveel mensen over de vloer om wagens te leveren, dat we toch nood hadden aan meer structurele toepassingen om het onveiligheidsgevoel op de werkvloer weg te nemen. Tenslotte gebeurt de helft van de coronabesmettingen op de werkvloer”, aldus CEO van Carconnex, Joeri Vanhumbeeck.

Gelukkig komt het Leuvense bedrijf Bringme met een nieuwe virtuele receptionist op de proppen. “Hoe werkt dat nu precies? Wel, elk bezoek moet op voorhand aangevraagd worden en vervolgens krijg je dan een uitnodiging per mail”, legt Jo Vandebergh, CEO van Bringme, uit. “In die mail staan alle preventiemaatregelen van het bedrijf vermeld, plus een QR-code, die je moet meenemen. Eens aangekomen in de inkomhal van het bedrijf kan je die QR-code scannen bij de virtuele receptionist. Vervolgens vraagt het apparaat jou om de handen te ontsmetten en daarna wordt de lichaamstemperatuur van de klant gemeten. Wanneer die te hoog is, moet het bezoek uitgesteld worden. Als alles ok is, krijgt de persoon met wie het gesprek gepland is, een seintje en kan die zijn cliënt gaan oppikken in de onthaalruimte.”

Wereldwijde primeur

De virtuele receptionist is een investering van om en bij het miljoen euro. “Dat is natuurlijk geen klein bedrag en we zijn dan ook blij dat de Vlaamse overheid ons zo snel een subsidie van 250.000 euro heeft toegekend”, zegt JO Vandebergh van Bringme. “We mogen er best fier op zijn dat we met onze uitvinding een wereldwijde primeur te pakken hebben.”

En ook bij Carconnex zijn er blij met dit staaltje van innovatie. “We nemen hiermee niet alleen het risico op corona weg, maar ook het angstig gevoel bij ons personeel”, zegt CEO Joeri Vanhumbeeck. “En tegelijk kunnen we onze receptioniste inzetten op taken, die op dit moment meer waardevol voor het bedrijf zijn.”

Minister Crevits mocht als eerste het toestel testen. “Alles is vlekkeloos verlopen”, vertelt ze. “Heel wat bedrijven ontwikkelen nu producten in het kader van gezondheid en veiligheid. Ook het leven op de werkvloer zal veranderen. Voor werknemers en gasten is het belangrijk dat ze in veilige omstandigheden kunnen werken, en het is goed dat technologieën als deze bedrijven een structurele oplossing kunnen aanbieden.”

Bringme zal de virtuele coronaspeurder de komende weken bij een honderdtal organisaties plaatsen.