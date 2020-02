Tiens stadsbestuur zegt voldoende sociale woningen te hebben. “Maar wat dan met de 850 mensen op de wachtlijst?”, reageert oppositiepartij sp.a Vanessa Dekeyzer

05 februari 2020

17u30 1 Tienen Het Tiense stadsbestuur besliste om geen nieuwe sociaal woonbeleidsconvenant te ondertekenen, wanneer het minimum opgelegd aantal sociale woonunits binnenkort bereikt is. En dat betreurt oppositiepartij sp.a. “De wachtlijsten voor een sociale woningen zijn groot in Tienen. Waar moeten die mensen misschien naartoe?”, aldus fractieleider sp.a, Nele Daenen.

De sp.a-fractie stelde op de laatste gemeenteraad de vraag welke de intenties zijn van de meerderheid op de sociale woonmarkt. “Men gaf toe dat men na het bereiken van het bindend sociaal objectief (BSO) geen verdere units zal voorzien. Hoewel er strikt genomen inderdaad geen verplichting is om meer sociale woningen te voorzien dan het minimum vooropgesteld door het BSO, betekent dit voor de wachtlijsten natuurlijk geen oplossing. En daar staan meer dan 850 mensen op. Voor een stad die het motto ‘Iedereen Tienen’ of ‘Iedereen Welkom in Tienen’ zo hoog in het vaandel draagt, strookt dergelijke beleidskeuze toch niet echt met dit sociaal objectief.”

Te simpel

“Men verplicht op deze manier eigenlijk de 850 wachtenden om te verhuizen naar buurtgemeenten, waar op dit moment nog onvoldoende sociale woningen voorzien zijn”, gaat raadslid Daenen verder. “Op de vraag hoe en tegen wanneer deze wachtlijst dan gereduceerd zal worden, werd geopperd dat Tienen bij de beteren van de klas hoort, en dat verdere sociale wooneenheden moeten voorzien worden door buurtgemeenten. Voor ons een te simpel antwoord en geen echte oplossing. Of dergelijk standpunt ook met de buurtgemeenten is doorgepraat op het regionaal woonoverleg is ons niet duidelijk en of het ook formeel gecommuniceerd werd aan de 850 mensen op de wachtlijst is ons evenmin duidelijk.”

“We hebben op vlak van voorziening van sociale woningen onze verantwoordelijkheid opgenomen”, zegt schepen Bram Delvaux (Open Vld). “De gemeenten rondom ons, zoals Glabbeek en Hoegaarden, hebben jarenlang geen enkele sociale woning aangeboden. Hier staan mensen al jarenlang op de wachtlijst. Ons sociaal objectief is bijna behaald en wij gaan hierna geen bijkomend aanbod creëren.”

Oppositieraadslid Jos Mombaers (Tienen Vooruit!) kan zich vinden in de mening van de schepen. “Maar misschien kunnen we de wachtlijst al wat doen afnemen door een meer gedifferentieerd aanbod op vlak van wonen te voorzien. Vandaag is de minimumoppervlakte voor een wooneenheid in Tienen 65 vierkante meter, maar de kostprijs die hiertegenover staat is eigenlijk te duur voor sociaal zwakkeren. Misschien kan de stad, net zoals in Leuven, de bouw van studio’s met een oppervlakte van 25 vierkante meter toestaan?”

Maar het stadsbestuur lijkt geen interesse te hebben in dit voorstel. “We willen in Tienen volop inzetten op tweeverdieners en op de woonkwaliteit van onze stad”, besluit schepen Delvaux.