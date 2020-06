Tiens laptopproject loopt verder Vanessa Dekeyzer

15 juni 2020

14u06 3 Tienen Het project ‘Gezocht: een laptop voor elk Tiens kind-Elk kind heeft recht op volwaardig afstandsonderwijs’ van de Kringwinkel Hageland, RISO het LOP en de stad Tienen loopt goed. Nog elke week worden er laptops binnen gebracht die nagekeken en gerefurbished worden door De Kringwinkel.

Zopas werden er weer zes laptops overhandigd, twee aan het lager onderwijs en vier aan het secundair onderwijs. Ondertussen werden er ruim 30 laptops overhandigd. Aan het project werd ook een fundraising gekoppeld, budget om de ingezamelde laptops opnieuw gebruiksklaar te maken voor het onderwijs. Afgelopen weken kwamen er twee grote stortingen toe. Affilips stortte 2.500 euro. “Kinderen zijn de toekomst. Kennis is hun toekomst,” klink het bij Affilips.

Van de Lions Club Tienen kwam er een storting van 3.000 euro. “Elk kind moet kansen en middelen krijgen om zijn toekomst uit te bouwen doorheen toegang tot kwaliteitsvol onderwijs. Waar het kan, wil Lions Club Tienen daartoe bijdragen en de handen in mekaar slaan met organisaties die hieraan werken”, zegt voorzitter Albert Husniaux.

Sociaal Huis

“Dit zijn stortingen die heel welkom zijn en we bekijken momenteel hoe we deze middelen het meest efficient kunnen benutten, “ klinkt het bij het de initiatiefnemers van het laptopproject. Gebruikte laptops kan men nog steeds binnenbrengen in het Sociaal Huis, Kabbeekvest 110 3300 Tienen,tijdens de openingsuren. Wie geen laptop kan schenken maar wel wil helpen, kan een gift storten op rekening BE32 001 8850303 02 (RISO) met de vermelding ‘gift Laptop Tienen’.