Tiens carnaval lokt ruim 5.000 kijklustigen DDH

22 februari 2020

20u45 0 Tienen Het Tiens carnaval was ook dit jaar een voltreffer. Meer dan 5.000 mensen kwamen kijken naar de stoet die vol trots door de straten reed. De burgemeester kijkt voldaan terug op deze editie.

Waar je ook keek zag je lachende mensen en ook de allerkleinsten deelden in de feestvreugde. “Ik overhandigde vanmorgen de sleutel van de stad aan de carnavalisten en was best blij dat ik een dagje burgemeester af was. Ze hebben het voortreffelijk gedaan en het was een topeditie. Ik kijk al uit naar volgend jaar”, besluit burgemeester Katrien Partyka. Een impressie van de stoet in enkele beelden.