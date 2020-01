Tiens bedrijf TMS breidt uit in Kroatië Vanessa Dekeyzer

24 januari 2020

14u29 2 Tienen TMS Industrial Services zet bij het begin van dit nieuwe jaar een belangrijke stap in zijn verdere internationale ontwikkeling. Zo breidt deze Tiense firma uit naar Kroatië (Hrvatska) en creëert TMS Croatia.

TMS Industrial Services is expert in technisch onderhoud bij industriële bedrijven. “Voor onze klanten is dit schitterend nieuws”, meent CEO Walter Kestens. “Hiermee vergroten we onze flexibiliteit voor onze opdrachten in België, Nederland én Kroatië. Het versterkt de TMS strategie waarbij we altijd de juiste mensen met de juiste vaardigheden op de juiste plaats en op het juiste moment kunnen inzetten.”

Vanaf de opstart zijn er een 25-tal medewerkers actief. “Die bezetting willen we zo snel mogelijk opdrijven om van onze Kroatische vestigingen volwaardige TMS afdelingen te maken die voldoen aan de vertrouwde TMS veiligheid- & kwaliteitsnormen.”

TMS Industrial Services is in haar branche marktleider in Zuidwest-Nederland en Vlaanderen, en wil dat dus graag ook worden in Kroatië. De 10 TMS vestigingen vind je in Antwerpen, Gent, Middelburg, Moerdijk, Pula, Rotterdam, Terneuzen, Tienen, Zagreb en Zolder.