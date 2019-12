Tienenaars die sorteerstraat gebruiken, krijgen toelage van 30 euro per jaar Kristien Bollen

29 december 2019

16u25 0 Tienen De stad Tienen zal een toelage van 30 euro per jaar verlenen aan de gebruikers van sorteerstraten. Hiermee wil de stad het gebruik en de installatie ervan aanmoedigen en de ongelijkheid wegwerken met bewoners die gebruikmaken van de traditionele afvalophaling.

Een sorteerstraat is een combinatie van verschillende ondergrondse afvalcontainers. Het systeem vervangt de huis-aan-huisophaling. Door middel van een gepersonaliseerde toegangskaart kunnen geregistreerde bewoners er hun huishoudelijk afval deponeren. Dit kan in een zuil op het openbaar domein die verbonden is met een ondergrondse container.

Minder sluikstort

In de sorteerstraat kunnen PMD en papier en karton gratis en los worden aangeboden. Huisvuil en GFT dienen in een zak aangeboden te worden. Bij deze afvalsoorten betaalt de inwoner per volume. Het voordeel van een sorteerstraat is dat ze 24 uur op 24 toegankelijk is en dat de inwoners dus geen ophaalbeurt dienen af te wachten. Sorteerstraten stimuleren hen ook om beter te sorteren en werken sluikstort minder in de hand. De containers zijn uitgerust met sensoren. Wanneer ze een bepaalde vullingsgraad bereiken, wordt dit elektronisch gemeld bij EcoWerf. Op die manier kunnen ledigingen efficiënt ingepland worden.

Aanmoedigen

“Het systeem wordt sinds vorig jaar in Tienen toegepast op het woonerf Park Passionisten”, vertelt schepen van Duurzaamheid Paul De Cort. “Hoewel de bewoners geen kost meer hebben voor de aankoop van reglementaire afvalzakken, bleek er tijdens overlegmomenten ongenoegen te heersen over de maandelijkse beheerskost die ze bovenop de forfaitaire afvalbelasting moeten betalen. Om deze ongelijkheid weg te werken heeft het schepencollege beslist om een toelage toe te kennen van 30 euro per jaar aan de gebruikers van een sorteerstraat. Deze toelage zal bouwpromotoren ook aanmoedigen om bij nieuwe projecten een sorteerstraat te voorzien waar mogelijk.”