Tienen zet zwaar in op bestuurlijke handhaving VDT

21 juni 2019

16u23 9 Tienen Deze week voerden stadsdiensten en bevoegde inspectiediensten gerichte controles of zogenaamde‘flexcontroles’ in Tienen uit in het kader van bestuurlijke handhaving. Tijdens de inspecties werden uitbatingen gecontroleerd en werden er heel wat inbreuken vastgesteld. “ Door snel en doordacht op te treden met de middelen die een lokaal bestuur ter beschikking heeft, willen we de problemen van overlast en onveiligheid aanpakken.”

“Via gerechtelijke weg verzeilt men snel in een lange procedure, wat bij de burger soms de indruk van straffeloosheid wekt”, licht burgemeester Katrien Partyka (CD&V) de controles toe. “Complementair aan de strafrechtelijke en fiscale aanpak, maakt de stad nu dus werk van de bestuurlijke aanpak om overlast en ondermijnende criminaliteit op het grondgebied te voorkomen en aan te pakken. Vandaar dat ook de lokale regelgeving bijgestuurd wordt. Zo wordt momenteel het politiereglement grondig hervormd en zal er in de toekomst gewerkt worden met gemeentelijk administratieve sancties, zoals gasboetes, in plaats van politiestraffen. Dit maakt het mogelijk dat niet alleen de politie, maar ook de medewerkers van de stad, mits de vereiste opleiding, kunnen optreden.”

De controles vonden plaats in een vijftal handelszaken in Tienen. De vastgestelde inbreuken gingen onder andere over brandveiligheid, arbeidswetgeving en voedselveiligheid. “Gepaste maatregelen zullen dan ook volgen”, kondigt burgemeester Katrien Partyka (CD&V) aan. “Tienen moet een stad zijn waar het aangenaam vertoeven is. De aanpak van onveiligheid en overlast is voor het stadsbestuur een absolute prioriteit.”

Tegelijk maakt de stad werk van de invoering van vestigings- en uitbatingsvergunningen voor onder meer horecazaken, handcarwashes en nachtwinkels. “Momenteel wordt vastgesteld dat sommige zaken, uitbaters en eigenaars het niet nauw nemen met de wetgeving. Er worden zaken opgestart zonder enige notie van de regels waaraan men moet voldoen om een zaak op een correcte wijze uit te baten, dit met gevolgen voor de veiligheid van burgers, klanten, bezoekers of werknemers. De stad wil de kwaliteit van de uitbatingen op haar grondgebied verhogen en de veiligheid van haar burgers en bezoekers garanderen.”