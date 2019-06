Tienen wil samen met burgers energieprojecten opstarten vdt

04 juni 2019

18u04 4 Tienen Samen met de provincie en het Klimaatnetwerk Vlaams-Brabant richt de stad Tienen ‘LICHT Tienen’ op. Bedoeling is met een groep van vrijwilligers onder professionele begeleiding energieprojecten op te starten die via burgerparticipatie gefinancierd zullen worden. “Voor de samenstelling van deze groep zoeken we verschillende profielen”, zegt Paul De Cort (Groen), schepen van Duurzaamheid.

‘LICHT’ staat voor Lokaal Initiatief voor een Coöperatieve Hernieuwbare Transitie. ‘LICHT Tienen’ zal zich met andere woorden buigen over nieuwe projecten die het aandeel hernieuwbare energie doen toenemen of de energieconsumptie doen verlagen. De financiering van deze projecten gebeurt via rechtstreekse burgerparticipatie. Dit betekent dat de investeerders in de hoedanigheid van mede-eigenaars deelnemen in de winst van de groene energieprojecten.

“Zo kan ‘LICHT Tienen’ op termijn misschien wel uitmonden in een volwaardige energiecoöperatie”, aldus schepen De Cort. “In de beginfase zal ‘LICHT Tienen’ professioneel begeleid worden door De Kringwinkel Hageland, Ecolife en Ecopower. De stad Tienen begeleidt de groep hierbij door relevante informatie te verzamelen, de logistiek te organiseren en zich te ontfermen over de communicatie. Voor de samenstelling van de groep zoeken we inwoners van diverse pluimage: mensen met financiële of technische kennis of enthousiaste verkopers, maar vooral mensen die zich willen engageren om dit project mee op te starten.”

‘LICHT Tienen’ zal vanaf september vijf keer samenkomen. Tussen deze overlegmomenten wordt er indien nodig opvolging voorzien. Wie interesse heeft om deel uit te maken van ‘LICHT Tienen’ of vrijblijvend informatie wil inwinnen, is welkom tijdens een infomoment op maandag 24 juni om 19 uur in het Vrijetijdscentrum (vergaderzaal 3). Voor meer info kan je ook terecht bij Benita Van Hurck, duurzaamheidsambtenaar van de stad Tienen, op het nummer 016/80.57.91 of via mail naar benita.vanhurck@tienen.be.