Tienen wil overstroming laten erkennen als ramp, “maar spreek éérst je eigen verzekering aan” Kristien Bollen

17 augustus 2020

19u39 0 Tienen Heel wat Tienenaars kregen het afgelopen donderdag zwaar te verduren. De Heel wat Tienenaars kregen het afgelopen donderdag zwaar te verduren. De hevige regenval tijdens het onweer , geschat op 54 liter, zorgde ervoor dat heel wat kelders en woningen onderliepen. De materiële schade is dan ook enorm. De stad zal ook een dossier indienen bij de Vlaamse overheid om de overvloedige regenval te laten erkennen als ramp.

“Er is enorm veel schade”, zegt burgemeester Katrien Partyka. “Brandweer en politie kregen die dag ongeveer driehonderd oproepen. Helaas niet enkel voor een deels ondergelopen straat: heel wat inwoners zijn ook persoonlijk getroffen. Ook heel wat landbouwers zoals de fruitboeren zijn getroffen. We gaan nu een dossier opstellen om dat door de Vlaamse overheid te laten erkennen zodat we de steun en tussenkomst kunnen krijgen van het rampenfonds.

Eerst eigen verzekering aanspreken

Voor wie getroffen is, heeft de burgemeester toch nog een belangrijke boodschap. “Deze erkenning kan enkele maanden op zich laten wachten, en zekerheid hebben we hier niet over. Toch is het belangrijk, zoals steeds, dat men altijd eerst de eigen brandverzekering aanspreekt voor de geleden schade. Pas als er een erkenning komt kan men aanspraak maken op het rampenfonds voor waar de eigen verzekering niet in tussenkomt. Iemand die zijn eigen verzekering niet heeft aangesproken kan ook geen gebruik maken van het rampenfonds.”