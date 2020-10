Tienen Vooruit! wil Winterland jaartje overslaan, burgemeester wil kijken of het coronaproof haalbaar is Dirk Desmet

13 oktober 2020

15u45 0 Tienen Oppositiepartij Tienen Vooruit! stelt zich vragen bij de beslissing van de meerderheid om het jaarlijks Wintermagie event te laten doorgaan, nu het coronavirus weer hard toeslaat in ons land. “De stad begeeft zich letterlijk op glad ijs”, vindt de oppositie.”

“De coronacijfers staan ook in Tienen bloedrood. Je kan je dan ook vragen stellen over de zin of onzin van de beslissing van burgemeester en schepenen om Wintermagie in Tienen toch te laten doorgaan”, zegt raadslid Bernard Vandereyken. “Het is nog maar de vraag welke maatregelen op dat ogenblik van kracht gaan zijn, maar het ziet er voorlopig alleszins niet goed uit. Wie mij kent, weet dat Wintermagie mijn ‘kind’ is en ik draag dit initiatief een zeer warm hart toe. Vandaar ook mijn suggestie om er in 2021, wanneer onze Grote Markt in volle glorie klaar zal zijn, er een extra speciale editie voor de Tienenaars van te maken en het budget dus over te hevelen naar volgend jaar.”

Winterterrassen zijn wel een goede zaak maar worden beter met de chalets van de stad

Wat Tienen Vooruit! wel een goede zaak vindt is het toelaten van zogenaamde winterterrassen voor de horeca. “Zij hebben al zeer moeilijke tijden achter de rug. Anderzijds hebben veel mensen echt wel de behoefte om eens uit hun kot te komen, zij het in verantwoorde omstandigheden. Een winterterras biedt hen de mogelijkheid om de social distancingregels te respecteren en toch wat meer volk te kunnen ontvangen. De kans op besmetting in de buitenlucht is ook beduidend kleiner. Anderzijds is het, gezien de weersomstandigheden, minder vanzelfsprekend om dit te organiseren. Het zou dan ook een win-win situatie zijn, mocht de Tiense horeca, voor het organiseren van de winterterrassen, kunnen beschikken over de open chalets van de Stad Tienen die voor wat beschutting kunnen zorgen, maar tegelijkertijd de klanten toelaat om in de buitenlucht te genieten van een hapje en een drankje. En met het budget dat door de Stad reeds voorzien is voor de kerstversiering, kan gezorgd worden voor wat dennentakken en lichtjes om er een mooi geheel van te maken.”

Sommige horecamensen zien dat voorstel alvast volledig zitten. “ Ik stelde al de vraag of dat geen optie was. Wij hebben recent zware kosten moeten maken om ons terras af te breken voor openbare werken, er was de lock down en nu worden we geconfronteerd met de werken op de markt. Langzaam maar zeker kom je aan het einde van je Latijn. Alle hulp is dan ook meer dan welkom om ervoor te zorgen dat we onze klanten, op een verantwoorde manier, kunnen laten genieten. Mochten we over enkele chalets kunnen beschikken, kunnen we die wat aankleden in kerstsfeer en dat zou zeker bijdragen tot wat sfeer en hopelijk ook meer klanten”, vertelt Inge Vandenputte, zaakvoerster van ’t Wit Paard.

Parkeren wordt moeilijker

Tenslotte wijst Tienen Vooruit! erop dat er, tijdens de kerstperiode, parkeergelegenheid tijdelijk zal verdwijnen wanneer de Kazernesite ingenomen wordt door het Wintermagie-gebeuren. “De meerderheid wil de scholen gebruiken als extra parking en mar dat zou weleens onvoldoende soelaas kunnen bieden gezien het wegvallen van de Grote Markt, de werken aan de Alexianenweg en elders. Bovendien leek men nu eindelijk de weg gevonden te hebben naar de Kazerneparking, iets waar men in Tienen de consument al jaren probeert toe te overtuigen, tot voor kort zonder al te veel succes. Wij geloven echt dat we Wintermagie beter een jaar uitstellen, dat is voor iedereen beter en vooral veiliger.”

Burgemeester reageert

Burgemeester Katrien Partyka (CD&V) reageert. “Op voorstel van schepen wim berge heeft het schepencollege principieel beslist om Wintermagie verder te laten uitwerken. Momenteel bekijken we dus op welke manier er in de kerstperiode en de donkere maanden toch enige sfeer en gezelligheid kan gebracht worden in Tienen, uiteraard op een veilige manier. Dat het anders moet dan andere jaren is wel duidelijk. We volgen de situatie op de voet. We hebben helaas geen glazen bol. De situatie kan zeer snel veranderen.”

Volgens de burgemeester is het evenement een groot aantrekkingspunt voor mensen uit de hele regio en als het even kan willen ze dan ook bekijken of ze het coronaproof alsnog kunnen organiseren. “Vele honderden schoolkinderen kunnen er schaatsen, mensen uit de regio zakken af naar de Suikerstad voor de schaatsbaan . We willen maximaal inzetten om de horeca te helpen die het nu al moeilijk heeft. Concreet zoeken we naar een samenwerking tussen Tiense handelaars , de horeca en de schaatsbaan. Waarom geen koffie aanbieden in onze horeca voor wie winkelt in Tienen, of een uur gratis parkeren of een schaatsbeurt cadeau doen voor de kinderen? We gaan samen met de handelaars en de horecauitbaters op zoek naar de mogelijkheden. Voor de uitbating van de winterterrassen is een reglement goedgekeurd en lopen de aanvragen binnen. Wintermagie is een openluchtgebeuren en voor de schaatsbanen werken we aan een protocol.Sowieso zal het anders zijn en we overleggen nu met de uitbater en de bevoegde diensten. Volgende week beslissen we wat al dan niet kan doorgaan en onder welke voorwaarden.”