Tienen Vooruit! heeft moeite met minimum woonoppervlakte voor nieuwe flats: “Sommige mensen gaan een groot nieuw appartement niet kunnen betalen” DDH KBG

27 september 2020

15u01 2 Tienen Tienen Vooruit! stelt zich vragen bij het reglement voor de verbetering van de woonkwaliteit dat het stadsbestuur recent opmaakte. Vooral de regels die voorzien in een minimum woonoppervlakte vindt de oppositiepartij een probleem. “Dit resulteert in een hogere kostprijs waardoor het verwerven van een eigendom voor sommige mensen niet haalbaar dreigt te worden”.

Hoewel de oppositie blij is dat er voorschriften worden opgelegd, heeft ze het moeilijk met het feit dat een appartement minstens 80 vierkante meter groot moet zijn. “Alleen wanneer in hetzelfde gebouw meerdere wooneenheden worden gecreëerd mag 1/5 ervan kleiner zijn met een minimum van 65 vierkante meter. Voor het klassieke gezin, 2 ouders en 2 kinderen, is 80 vierkante meter dus de standaard maar het beleid gaat uit van een achterhaalde visie op het hedendaagse gezin. Er zijn immers steeds meer eenpersoonshuishoudens, alleenstaande ouders, senioren en anderen die geen behoefte hebben aan grote appartementen”, zegt Jos Mombaers van Tienen Vooruit!

Sociaal onaanvaardbaar

De beweging wijst erop dat de minimum oppervlakte ook een hogere kostprijs betekent. “Bij een realistische verkoopprijs van een nieuwbouwappartement tegen 2.200 à 2.700,00 euro per m2 - exclusief garage, BTW en notariskosten - komt men al vlug aan een verkoopprijs van 200 à 250.000 euro. Dit is voor veel mensen onbetaalbaar en die worden dan weggeduwd naar verouderde appartementen, met alle gebrek aan woonkwaliteit”, gaat Mombaers verder die het sociaal onaanvaardbaar vindt dat deze bevolkingsgroep geen toegang zou krijgen tot betaalbare (kleinere) woningen. “Of wil het bestuur de markt voor de huisvestingsmaatschappijen afschermen, vermits voor hen het bouwreglement niet van toepassing is?”.

Het huidig college zou volgens hem al toegegeven hebben dat, naar alle waarschijnlijkheid, uit de toepassing van de voorschriften zal blijken dat er met een aantal situaties onvoldoende rekening werd gehouden en bijsturing mogelijk zou zijn. “Wij dringen nu dan ook aan op die bijsturing. Er is nu onvoldoende kwaliteitsaanbod in onze samenleving voor starters, alleenstaanden, éénoudergezinnen, senioren en anderen. Wij vinden dat zij ook recht hebben op nieuwbouwprojecten volgens hun noden en mogelijkheden”.