Tienen start nieuw seizoen met heel veel vraagtekens Erik Vandeweyer

23 september 2020

11u32 0 Tienen Vorig seizoen was Tienen de revelatie in tweede landelijke. Als nieuwkomer in de reeks stond de ploeg op de tweede plaats, toen de competitie onderbroken werd. Maanden later lijkt men in de suikerstad opnieuw gezonde ambities te mogen hebben. Voor één keer worden er meer vragen gesteld naast het veld dan op het veld.

Voorzitter Eddy Backeljauw stelt dat de spelersgroep enkele wijzigingen onderging in het tussenseizoen. “Omwille van werkomstandigheden of fysieke redenen hebben enkele spelers zelf aangegeven dat ze liever overstapten naar de B-ploeg. Ik denk daarbij aan Jérôme Thienpont, Glenn Taverniers en mijn zoon Kjell Backeljauw. Die spelers werden vervangen. Jef Dilissen kwam over van Aarschot, Robrecht Erven van Bertem. Met Erven hebben we vroeger al eens contact gehad, maar toen kwam het niet tot een transfer. Beide spelers kunnen op positie vier aangewend worden. Als playmaker trokken we Nick De L’Or aan. Hij kwam vorig seizoen voor Phantoms Boom uit. Die ploeg was vorig seizoen duidelijk te sterk voor ons.”

Geen slagroom

Half maart werd de competitie omwille van corona gestaakt. Eddy Backeljauw betreurt de beslissing, maar toont wel begrip. “We hadden graag de resterende vier wedstrijden van het kampioenschap afgewerkt, maar begrijpen dat dit niet mogelijk was. We werkten een knappe campagne af. De slagroom op de taart werd ons evenwel niet gegund. We eindigden op de tweede plaats, maar officieel is er niets. Ik vind dat bijzonder jammer voor Phantoms Boom. Die tegenstander stak er met kop en schouders bovenuit. Dat bleek in de terugwedstrijd die we tegen hen speelden. Toch gaan ze niet officieel als kampioen de boeken in. Het respect hebben ze wel verdiend.”

Veel vragen

Voorzitters stellen bij aanvang van een nieuwe competitie steeds dat ze willen beter doen dan het voorbije jaar. Eddy Backeljauw lacht. “We hebben wel de ambitie om mee te spelen met de top. Het is echter moeilijk om een en ander goed in te schatten. Zijn de andere ploegen versterkt of niet? Daar hebben we minder zicht op dan anders. Ik weet zelfs niet of de nieuwe competitie zal worden uitgespeeld. Ik ben daar wat pessimistisch over. De cijfers gaan allerminst de goede richting uit. Als de code oranje wordt, is het weer over voor een tijd. Persoonlijk vond ik het geen slecht idee om de competitie een jaar uit te stellen en enkel te trainen in de eigen bubbel. De federatie wil alle matchen afgewerkt hebben op uiterlijk 31 mei. De wedstrijden die normaal al in september moesten gespeeld worden, werden al verplaatst naar mei. Als één speler besmet geraakt, moet de ploeg in quarantaine. Dat betekent dat minstens twee matchen moeten worden uitgesteld. Wanneer moeten die dan gespeeld worden?

Meteen de topper

Op 4 oktober opent Tienen de competitie thuis tegen de buren uit Landen. Het is meteen een kraker van formaat. Eddy Backeljauw bevestigt. “Het wordt meteen een speciale match. Er mogen slechts honderd supporters toegelaten worden in de zaal. De voorbije jaren hebben we steeds goede banden onderhouden met het bestuur van Landen. Daarom hebben we beslist om zestig supporters van Tienen binnen te laten en veertig van Landen. De tribunes mogen niet geplaatst worden. Iedereen moet op een afzonderlijke stoel zitten. Het is ongewoon, maar dat is gewoon in deze ongewone tijden.”