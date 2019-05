Tienen presenteert drukke zomeragenda: kermis 2.0, Vianderfeesten en een nieuw jazzfestival Vanessa Dekeyzer

22 mei 2019

17u44 3 Tienen Het zomerprogramma in Tienen staat bol van de activiteiten. Een nieuwigheid is het jazzfestival Jazz Tienen en het HAP Foodtruck Festival verhuist in het weekend van 12 tot en met 14 juli van het stadspark naar het Vianderdomein. “Ook het kermisprogramma hebben we fors uitgebreid met maar liefst vijf optredens”, zegt schepen Eddy Poffé (Open Vld).

Kermisleider Bart Persoons kreeg de opdracht om de junikermis in Tienen een nieuw elan te geven. “Ik kon daarbij rekenen op de hulp van de foorkramers en samen hebben we een prachtige kermis 2.0 uitgewerkt. Die wordt op vrijdag 21 juni afgetrapt met de traditionele rondgang en met een optreden van Salim Seghers, gevolgd door een grootse stadsbraderie op zaterdag, een vintage brocanterie op de Veemarkt en heel wat kinderanimatie. Zondag komen er clowns langs en maandag maken we ruimte voor een seniorennamiddag en een prikkelarm moment. Op de jaarmarkt op dinsdag voorzien we ook heel wat animatie, woensdag is er een kindernamiddag en een optreden van Sammy Moore, donderdag houden we het sportief met de Stadsprijs wielrennen en het weekend gaan we in met het feestje ‘Kermis goes back to the 80’s’. Het tweede weekend komen Sha-Na en Bart Kaël op zaterdag en Ghost Rockers op zondag optreden. Op zondag wordt ook nog eens de kermistombola getrokken en afsluiten doen met we de Dag van de lege portemonnees met sterk verminderde kermisprijzen en de beertjesregen.”

Belangrijk om te weten, is dat alle randanimatie gratis is!” Wim Bergé

De kermisoptredens en de animatie vinden niet langer plaats aan de Kaasmarkt maar aan de Kalkmarkt, die voor het eerst attractievrij wordt gemaakt. “En nog belangrijk te vermelden, is dat alle randanimatie gratis is”, zegt schepen van Evenementen, Wim Bergé (CD&V). “Dat geldt eigenlijk voor al onze zomeractiviteiten met uitzondering van de mainstage van Suikerrock.”

Jazz Tienen

Enkele gevestigde waarden in het zomerprogramma zijn: wereldfeest Tirlemonde op 22 juni, Movie open air op 26 juni, het Sweet City Festival powered by Vanthienen op 5 en 6 juli, het zomerschilderen, Suikerrock in het laatste weekend van juli, de beiaardconcerten en Vlaanderen Zingt op 31 augustus. Op zondag 21 juli vindt de eerste editie van Jazz Tienen plaats. “Wat begon met enkele jamsessies, maakt nu plaats voor een festival en daar zijn we ontzettend blij om”, zegt Ernst Vranckx, een van de drijvende krachten achter de jamsessies. “In het sfeervolle en unieke kader van de ruïne van de Paterskerk is het genieten van Jamfred, de groep rond pianist Fred Boyen. Nadien spelen met Jos Moons Little Big Band en MoonExpress twee formaties met internationale uitstraling.”

De Vianderfeesten krijgen dit jaar ook een update op zaterdag 17 en zondag 18 augustus met onder meer de Joe Live Box, een diervriendelijk vuurwerk, heel veel kinderanimatie en een pop-up zomerbar. Alle info over de activiteiten is terug te vinden op www.tienenfeest.be.