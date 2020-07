Tienen Plus en Vlaams Belang slaan handen in elkaar: “Wat nationaal niet kan, is wel mogelijk in Tienen” Kristien Bollen

09 juli 2020

12u48 0 Tienen Bij de gemeenteraadsverkiezingen in 2018 behaalde Tienen Plus de kiesdrempel niet. Vlaams Belang verdubbelde haar aantal zetels. Tienen Plus dreigde uit het politieke straatbeeld te verdwijnen maar daar komt nu toch verandering in. De twee partijen smelten samen in Vlaams Belang. “We hebben beiden héél wat gemeenschappelijke punten, het is in het voordeel van de Tienenaar dat we opkomen voor zijn bekommernissen” klinkt het bij Vlaams Belang.

Hoewel Tienen Plus de kiesdrempel niet haalde gaven voorzitter Danny Puyneers (51) en zijn partijgenoten niet helemaal op. Achter de schermen bleven ze zich inzetten. Gemeenteraadslid en voorzitter van Vlaams Belang Joël Dereze (63) en Danny Puyneers vonden elkaar eerder toevallig. “Danny is iemand die echt tussen het volk staat”, zegt Joël. “Hij wil zich steeds inzetten voor de Tiense burger. Juist omdat hij zo tussen het volk staat weet Danny waar hun grieven liggen. Verder hadden we met onze partijen al heel wat gemeenschappelijke punten. Het sociaal aspect van Tienen Plus is een perfecte aanvulling op onze visie”, zegt de voorzitter van de partij die al twintig jaar onafgebroken in de gemeenteraad zit.

Prioriteiten stellen

De heren van beide partijen beseffen dat er prioriteiten moeten worden gesteld. “Rome of Parijs zijn ook niet op één dag gebouwd. Toch willen we Tienen weer op de kaart zetten. Er is heel wat werk aan de winkel, maar aan alles tegelijkertijd werken kan nu eenmaal niet, wel stap voor stap.” Zo is er volgens hen nog heel wat werk op gebied van wonen en leven in Tienen. “Helaas is er nog steeds huisjesmelkerij, de lokale handel kan gerust nog een ‘boost’ gebruiken, buurtwerken en het ondersteunen van verenigingen kan nog beter en we blijven strijden tegen de armoede. We gaan ook voor de verlaging van de gedifferentieerde opcentiemen, waarvan de meerderheid in volle coronacrisis beslist heeft om die juist te verhogen. Ook is mobiliteit een zwaar heikelpunt voor deze stad. Maar dat zijn maar enkele punten, er zijn er helaas wel meer.”

Als je met iedereen kan samenwerken, dàn kan je een doel bereiken. We willen gewoon het beste voor Tienen en zijn inwoners. Een levendige en propere stad Danny Puyneers

Samenspraak als sterkte

Bij Vlaams Belang is men dus blij dat Tienen Plus er bij komt. “Dat is enkel in het voordeel van de Tiense burger”, zegt Joël. “Waarom zouden geen twee partijen samengevoegd kunnen worden?”

Iets wat Danny meteen aanvult. “Als je met iedereen kan samenwerken, dàn kan je een doel bereiken. We willen gewoon het beste voor Tienen en zijn inwoners. Een levendige en propere stad. Het ontbreekt hier aan politieke moed en vooral visie.”

Nieuw bestuur

Dat beide partijen niet over één nachtje ijs zijn gegaan is wel duidelijk. “Natuurlijk hebben we duidelijke afspraken gemaakt”, zegt Joël. “We hebben ook unaniem het nieuwe bestuur gekozen. Ikzelf blijf voorzitter, Niko Kustermans is ondervoorzitter, Freddy Mathues secretaris en Jan Nys is de penningmeester. Heidi Merckx staat in voor de organisatie en Marc Sterkx voor het webbeheer. Het bestuur is aangevuld met veertien actieve leden. In totaal is Tienen Plus vertegenwoordigd met zes mensen.”