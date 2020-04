Tienen, Landen, Linter, Zoutleeuw, Hoegaarden, Glabbeek, Boutersem, Geetbets en Kortenaken samen in de bres voor de zorgverleners Vanessa Dekeyzer

16 april 2020

12u35 0 Tienen Tienen, Landen, Linter, Zoutleeuw, Hoegaarden, Glabbeek, Boutersem, Geetbets en Kortenaken, die allen behoren tot de Eerstelijnszone Zuid-Oost Hageland (ELZOH), sluiten een overeenkomst af voor de gezamenlijke verdeling van beschikbare persoonlijke beschermingsmiddelen. “ Op die manier proberen wij het tekort aan materialen in de woonzorgcentra, de thuisverpleging en andere zorgsectoren te verhelpen.”

Tijdens deze coronacrisis blijkt er een tekort aan beschermende kledij en mondmaskers voor zorgverleners in de woonzorgcentra, residentiële centra voor mensen met een handicap, de thuisverpleging en de thuiszorg. Ook bij tandartsen, huisartsen, kinesisten en kinderdagverblijven is er een grote vraag naar beschermend materiaal.

Gelet op het hoger risico dat deze mensen lopen op een besmetting met COVID-19, slaan de gemeenten van Zuid-Oost Hageland de handen in elkaar om de beschikbare beschermingsmiddelen te verdelen. “De stad Tienen treedt hierbij op als coördinator en staat in voor de aankoop van de beschermingsmiddelen in functie van de noden van de gemeenten”, klinkt het bij de burgemeesters van de deelnemende gemeenten en steden. “De verdeling van de middelen gebeurt op basis van de beoordeling van de crisiscel corona RZ Tienen in functie van de hoogdringendheid en de beschikbaarheid van het materiaal.”

Tienen stelt een container ter beschikking voor de opslag van de materialen en heeft een medewerker aangeduid voor het beheer van de stock. Materiaal kan aangevraagd worden via een contactpersoon per sector. De stad stelt de instellingen en zorgverleners op de hoogte van de datum en het tijdstip waarop het materiaal afgehaald kan worden. De kostprijs van de beschermingsmiddelen wordt gedragen door de gemeenten die materiaal afnemen.

De negen burgemeesters willen via deze samenwerking op een solidaire manier de beschikbare middelen ter beschikking stellen waar de nood het hoogst is.

