Tienen lanceert schuilhokken voor zwerfkatten Vanessa Dekeyzer

04 oktober 2019

12u01 5 Tienen Vandaag is het Werelddierendag. Bij deze gelegenheid werden in Tienen de eerste schuilhokken voor zwerfkatten geplaatst.

Gemeenten en steden zijn verplicht om gesteriliseerde zwerfkatten gecontroleerd te voederen en van schutting te voorzien. Op initiatief van de Vlaamse overheid kon elke gemeente kosteloos hiervoor enkele schuilhokken aanvragen.

Op Werelddierendag werden in Tienen de twee eerste hokken geplaatst. Eentje kreeg een plek links op het grasplein bij het betreden van het Sint-Jorisplein via de Meendijkstraat. Het tweede hok werd voorzien aan het recyclagepark in de Leeuwerikweg. “Op deze twee locaties werden de zwerfkatten gesteriliseerd of gecastreerd en zijn er vrijwilligers actief die de katten voederen en de populatie in de gaten houden”, aldus schepen van Dierenwelzijn Ine Tombeur (N-VA). “

“In de toekomst zullen er nog vijf schuilhokken geplaatst worden. De locaties worden samen met het dierenasiel bepaald.”