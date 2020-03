Tienen lanceert een digitaal nieuwsjournaal Vanessa Dekeyzer

17 maart 2020

18u39 0 Tienen De stad Tienen lanceert via de sociale media een digitaal nieuwsjournaal. “Tijdens de coronacrisis willen we iedereen laagdrempelig informeren over nieuwe updates en initiatieven en inwoners in quarantaine een hart onder de riem steken”, klinkt het.

Het nieuwsjournaal wordt samengesteld door de dienst communicatie en bevat naast functionele informatie over de maatregelen in de stad ook andere weetjes. Het zal op regelmatige basis verspreid worden via de Facebook-, Twitter-, Instagram- en Youtubepagina van de stad. Zonet werd de eerste editie online geplaatst.

Daarnaast zijn er momenteel ook twee Facebookgroepen ‘#samenTienen’ en ‘#samenTienen tegen verveling’ in opbouw. De stad wil hiermee tweerichtingsverkeer creëren en inwoners in quarantaine een hart onder de riem steken. Meer info hierover volgt snel.