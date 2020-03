Tienen laat vissen op het Vianderdomein dan toch toe... maar enkel voor ‘lokale’ vissers Vanessa Dekeyzer

24 maart 2020

16u15 0 Tienen To fish or not to fish? Dat was de vraag die de voorbije dagen verschillende antwoorden kreeg in het Tiense. Het voorbije weekend was een verbod van kracht, maar zaterdagmiddag betrapte de politie toch enkele hengelaars aan de vijver. Zij mochten hun boeltje weer inpakken, maar er blijkt nu een nieuwe beslissing van stad en politie te zijn.

“We hebben van de stad maandagnamiddag een bericht gekregen dat er tijdens het crisisoverleg met de burgemeester beslist is om, overeenkomstig de richtlijnen van de gouverneur, hengelen te beschouwen als een individuele fysieke activiteit in openlucht zoals fietsen, lopen, wandelen of op een bankje zitten, om de eigen mentale en fysieke gezondheid op peil te houden”, klinkt het bij de visclub Viandra Vissers Tienen.

Er moet wel aan een aantal voorwaarden worden voldaan. De social distancing moet bewaard blijven, dus kunnen er maximaal dertig vissers tegelijk rond de vijver zitten. Er is ook geen ‘verre’ verplaatsing toegelaten. Dus enkel wie te voet of met de (brom)fiets naar het domein kan komen, mag hengelen. Dan moet je natuurlijk wel je vismateriaal zelf kunnen dragen.

Het is misschien een vreemde beslissing van de stad om vissen, onder bovengenoemde omstandigheden, toe te laten. Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) benadrukt nochtans dat vissen nu een verboden buitenactiviteit is. Ook het federaal crisiscentrum bevestigt dat. “Het gaat hier om een niet-essentiële verplaatsing. Verplaatsingen voor het plezier of de uitoefening van een hobby zijn dan ook niet toegelaten”, klinkt het duidelijk.

