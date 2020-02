Tienen krijgt er vanaf 1 september een nieuwe middelbare methodeschool Het Atelier bij Vanessa Dekeyzer

18u09 0 Tienen Op 1 september gaat een nieuwe school open in het Tiense: Het Atelier. Het gaat om een middelbare methodeschool. “We gaan niet in vakjes werken, wel aan levensechte projecten waarbinnen de eindtermen behaald zullen worden,” kondigt projectverantwoordelijke Sonia Parent aan.

Twee jaar geleden kreeg de stad Tienen er een eerste basisschool in methodeonderwijs bij, De Toverwijzer, en nu komt er dus ook een middelbare methodeschool. “Wij noemen het liever een Learning Park”, zegt Sonia Parent. “Een park waar onderwijs, sociale samenwerking en ondernemerschap samen centraal staan.”

Sonia komt zelf uit het traditionele onderwijs. Zo gaf ze 15 jaar lang les in het Atheneum in Tienen en was ze drie jaar directeur in een school in Overijse. “Ik geloof rotsvast in de eindtermen, maar niet in het huidige ‘gewone’ onderwijs. Mijn zoon heeft op 23-jarige leeftijd zelfmoord gepleegd. Op geen enkel moment is hij door het onderwijs getriggerd. Een grote poot in Het Atelier zal dan ook ‘welzijn’ zijn. Zo zullen we geen leerlingenbegeleider in huis hebben, wel een psycholoog, waar de leerlingen steeds een beroep op kunnen doen. Vaak belanden jongeren immers op een wachtlijst voor een bezoek aan een psycholoog. Tijdens de middagpauze bouwen we ook een halfuur stilte in om te lezen, te tekenen, yoga te doen of te fotograferen. Een moment zonder prikkels dus.”

De leerkrachten zijn coaches, die de hele week op school aanwezig zullen zijn Sonia Parent

“De leerkrachten, die we liever coaches noemen, zullen ook de hele week present zijn op school, niet zoals in het huidige onderwijs 21 à 22 uur. “Zij zullen de leerlingen permanent begeleiden en evalueren in hun projecten in bijvoorbeeld stadslandbouw of de recyclage van plastic of groenten telen op water. Doel is dat deze projecten uitmonden in miniondernemingen. Al doende leert men dus in Het Atelier. We werken ook niet met handboeken, enkel met laptops.”

Koffiebar en sociaal restaurant

Het Atelier wil de deuren ook openzetten naar de buitenwereld. “Het openen van een koffiebar en sociaal restaurant staan zeker op onze ‘to do lijst’. Deze plaatsen moeten openstaan voor iedereen: mensen uit de stad, uit bedrijven en onze eigen leerlingen. Eten en drinken kunnen aan democratische prijzen aangeboden worden door bijvoorbeeld de leerlingen zelf of door werklozen die via organisaties zoals de VDAB bij ons terechtkomen, om hun plaats terug te vinden in onze maatschappij. We denken verder ook aan de oprichting van een makerspace, een ambachtelijk atelier, een tentoonstellingsruimte, een aula, co-workingspace en ruimte voor beginnende ondernemers die de middelen niet hebben om, vaak, dure handelsruimte te huren. In ruil bieden ze een deel van hun tijd aan voor de leerlingen. Ons Learning Park moet ook ruimte bieden aan onze eigen jongeren om hun projecten uit te werken en te onderhouden. Wij denken dan aan serres, landbouwgrond en een fietsatelier.”

Over waar de school zal komen, kan Sonia nog niets kwijt. “We hebben een locatie, maar die maken we later bekend.” Wie meer wil weten over Het Atelier kan op 5 en 6 maart terecht op de infoavond in de creazaal van De Kruisboog. Je kan ook meer info terugvinden op www.hetateliertienen.be.

Schepen van Onderwijs, Ine Tombeur (N-VA), zegt tevreden te zijn over de bijkomende school in de stad. “Tienen is een capaciteitsgemeente, dus er mogen zeker bijkomende plaatsen zijn en als onderwijsstad mag er zeker een middelbare methodeschool bijkomen.”