Tienen krijgt deze zomer haar eigen Getestranden Vanessa Dekeyzer

04 juni 2020

13u18 6 Tienen Vergeet de Côte d’Azur of de Spaanse playas, Tienen krijgt deze zomer haar eigen Getestranden. De groene ruimte langs de Moespikvest, Huidevettersstraat en Beggaardenstraat wordt omgevormd tot een ‘Tienen plage’ waar het aangenaam vertoeven zal zijn.

Elke zondag wordt er een kleinschalige animatie voorzien zoals een optreden, een circusworkshop of een film in openlucht. Op het grasveld naast het zwembad wordt een tweede Getestrand ingericht. Hier ligt de focus op sport. “Op woensdagnamiddag verzorgen de Tiense sportverenigingen er sportinitiaties, dit geflankeerd door een nieuw, groot kunstwerk op de muur aan het plein”, zegt schepen van Vrije Tijd, Wim Bergé (CD&V).

Er zal deze zomer ook plaats zijn voor cultuur. Met ‘Grote kunst voor kleine kenners’ kunnen gezinnen in het stadscentrum een kunstroute alias speurzoektocht op kindermaat volgen, gebaseerd op het gelijknamige kinderboek van Thaïs Vanderheyden. Zij maakte ‘juniorversies’ van de oude meesterwerken die in de vitrines van de Tiense handelaars terug te vinden zullen zijn. Meesterverteller Warre Borgmans sluit via een audiogids aan met grappige verhalen en anekdotes op kindermaat over de geschiedenis van de kunstwerken. “Kunst zal je ook op andere locaties in de stad ontdekken”, aldus schepen Bergé. “Nu de laureaten van de afdeling beeldende kunst van ART geen eindejaarstentoonstelling kunnen houden, worden hun werken op grote spandoeken geprint en her en der opgehangen in het stadscentrum.”

Zonsondergangen

In het Vianderdomein en in de Paependaalstraat in Kumtich worden dan weer tribunes geïnstalleerd om van zonsondergangen te genieten. Op vaste momenten wordt er voor een aangename omkadering gezorgd. “Over de hele stad worden bovendien 70 picknickbanken en 50 verplaatsbare fietsbeugels geplaatst, allemaal in een vrolijk kleurtje”, gaat de schepen verder. “Ideaal in combinatie met één van de 17 digitale wandelingen met audiogids die de dienst evenementen en toerisme uitstippelde of een digitale fietsroute van de sportdienst.”

“We werken naarstig aan een strategische ontwikkeling van de Gete samen met de Vlaams Milieu Maatschappij”, zegt burgemeester Katrien Partyka (CD&V). “Dit is een ‘voorafspiegeling’ van wat het wordt in de toekomst met een beter toegankelijke oever.”

Het hele programma kan je terugvinden op www.tienen.be.