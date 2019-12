Tienen klinkt op 5 januari op het nieuwe jaar Kristien Bollen

18 december 2019

11u09 0 Tienen Tienen klinkt samen met haar inwoners op het nieuwe jaar. Op zondag 5 januari 2020 wordt een feestelijk einde gebreid aan ‘Wintermagie in Tienen’ en worden alle inwoners op de Grote Markt uitgenodigd voor een nieuwjaarsdrink.

Naar jaarlijkse traditie nodigt de stad al haar inwoners uit om het nieuwe jaar in te zetten met een gezellig nieuwjaarsmoment. Op zondag 5 januari zijn alle Tienenaars van 10.30 tot 12.30 uur welkom op de Grote Markt om mee het glas te heffen op 2020. Goetsenhoven is dit jaar het gastdorp dat zorgt voor de drank en animatie.

Zo zijn er bijvoorbeeld twee koningen die op zoek zijn naar een derde interimkoning. Kinderen verkleed als koning kunnen solliciteren en ontvangen een stempelkaart. Hiermee kunnen ze deelnemen aan een leuke Driekoningenworkshop en een gratis ritje maken op twee attracties. Bij het inleveren van de stempelkaart krijgen ze een drankje en een mini-toteman.

Het is dan ook meteen de laatste kans om te glijden op de ijspiste. In het Winterschaatsdorp worden er de hele dag kortingen verleend voor de schaatsbaan en de attracties. Om 18.00 uur sluit ‘Wintermagie in Tienen’ de deuren.