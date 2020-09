Tienen kleurt twee weken lang goud tegen kinderkanker Kristien Bollen

24 september 2020

13u05 0 Tienen In heel Europa wordt tijdens de maand september de strijd tegen kinderkanker onder de aandacht gebracht. De stad Tienen neemt deel aan de actie ‘Shine Gold’, waarbij het Vrijetijdscentrum op vrijdag 25 september goud zal kleuren.

Momenteel wordt de hele wereld geconfronteerd met COVID-19, waarbij nagenoeg alle aandacht naar dit virus gaat. Om in herinnering te brengen dat kanker niet verdwenen is, wordt tijdens de maand september extra aandacht gevraagd voor kinderen en jongeren die tegen kanker vechten, en hun families en zorgverleners. Hiervoor slaan een aantal overkoepelende Europese verenigingen de handen in elkaar. Het betreft CCI Europe (vertegenwoordigers van ouders en patiënten), PanCare (overlevenden van kanker bij kinderen en professionals die op dit gebied werkzaam zijn) en SIOP Europe (professionele zorgverleners voor kinderkanker en de academische wereld).

Op dinsdag 1 september kleurde het Europees Parlement in Brussel al helemaal goud in het kader van de ‘Shine Gold’-actie. De gouden kleur staat symbool voor de strijd die 35.000 kinderkankerpatiëntjes elk jaar leveren.

Ook de stad Tienen neemt deel aan deze actie. Daarom zal het Vrijetijdscentrum van vrijdag 25 september om 21.30 uur tot vrijdag 9 oktober in gouden licht baden. Bij het aansteken van de verlichting zal ook een Tiense ‘survivor’ aanwezig zijn om haar verhaal te doen.