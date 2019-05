Tienen huldigt haar sportkampioenen Vdt

27 mei 2019

11u37 3

Op donderdag 6 juni huldigt Tienen haar sportkampioenen in de raadzaal van het stadhuis. Eerst wordt voetbalploeg RFC Tienen-Hageland (beter gekend als KVK Tienen) gehuldigd voor het behalen van de kampioenstitel in de B-reeks van de derde amateursklasse. De eerste ploeg van DVC Eva’s Tienen promoveert naar eerste klasse. De tweede ploeg werd kampioen in tweede provinciale. Ook zij worden dan gehuldigd.

Daarna worden basketbalclub Tienen (kampioen eerste provinciale Vlaams-Brabant met de A-ploeg), tafeltennisclub Sukarti (promotie naar de landelijke afdeling), badmintonclub Tienen (kampioen in eerste provinciale met de eerste damesploeg en kampioen in vierde provinciale met de eerste herenploeg) en biljartclub ’t Hoekske (winnaar Beker van België en kampioenstitel in de ereafdeling van de hoogste Leuvense reeks) in de bloemetjes gezet.

Meer over Tienen

sportdiscipline

sport