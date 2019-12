Tienen heeft eindelijk een goedgekeurde handelskernafbakening “Het dossier lag heel gevoelig bij de handelaars” Vanessa Dekeyzer

02 december 2019

14u55 4 Tienen De stad Tienen is dan toch klaar geraakt met de afbakening van haar handelskern. De handelaars zijn bijzonder blij dat de Leuvensestraat dan toch in het geheel is opgenomen in de kern. En ook de Nieuwstraat, Hennemarkt, Veemarkt, stukje Beauduinstraat en stukje Broekstraat maken mee de handelskern uit.

Exact twee jaar geleden maakte de stad bekend een studie te zullen uitschrijven voor de afbakening van haar handelskern. In maart dit jaar maakte schepen Eddy Poffé (Open Vld) bekend dat de studie afgerond kon worden, maar het punt kwam nu pas op de gemeenteraad terecht. “Er is wel bijzonder veel tijd besteed aan deze studie”, reageert Jos Mombaers, gemeenteraadslid voor oppositiepartij Tienen Vooruit!. “En we zien eigenlijk dat het resultaat ervan niet verschilt van het document dat we in oktober 2018 al voor ons hadden liggen, toen ik nog schepen was. Maar goed, we kijken alvast uit naar het meerjarenplan, dat hopelijk voldoende acties bevat om de handelskern te versterken.”

Gevoelig dossier

“De afbakening heeft inderdaad de nodige tijd gevraagd, maar er waren dan ook heel wat besprekingen nodig. Het dossier lag namelijk heel gevoelig bij de handelaars”, zegt schepen Eddy Poffé (Open Vld). “Nu we de handelskern bepaald hebben, is het de bedoeling dat de handelszaken in dit gebied ook handelszaken blijven en dus niet omgebouwd worden tot woningen. In de aanloopstraten naar de kern, zoals de Peperstraat en de Gilainstraat, kunnen winkels nog een bestemming als kwalitatieve woning krijgen, met de nadruk op kwalitatief. Het volstaat dus niet langer om een gordijntje te trekken en er zo een woning van te maken. Ons doel is om jonge gezinnen naar Tienen te halen, want dat betekent meteen ook meer klanten voor de handel in het centrum.”

We zien vandaag ook dat de huurprijzen voor winkelpanden in het Tiense te hoog liggen Eddy Poffé

De stad gaat nu werk maken van een ruimtelijk uitvoeringsplan. “De leegstand willen we zeker aanpakken”, stelt schepen Poffé. “Een van de acties daartoe is het aanspreken van de eigenaars van die leegstaande panden. We zien vandaag ook dat de huurprijzen voor winkelpanden in het Tiense te hoog liggen. Voor startende ondernemers is dat een te hoge drempel. Misschien kunnen we als stadsbestuur startende handelaars financieel of logistiek ondersteunen. En dankzij de afbakening van de handelskern maken we ook aanspraak op premies van hogere overheden, die mee voor ondersteuning van onze handelskern kunnen zorgen.”

Smeekbede

“Als handelaar kan ik alleen maar toejuichen dat het gezond verstand rond deze materie uiteindelijk gezegevierd heeft”, reageert handelaar en raadslid van Tienen Vooruit! Christophe Hendrickx. Hij lanceerde enkele weken geleden een smeekbede om de Leuvensestraat niet in twee te delen en het bovenste deel uit de kern te zwieren. “Het is alleen jammer dat dit dossier zo lang heeft aangesleept. Hopelijk kunnen we nu snel samen werk maken van een bloeiend Tienen!”