Tienen geraakt maar niet af van stank, geurbeheersplan dringt zich op Vanessa Dekeyzer

03 november 2019

13u01 2 Tienen Het regent opnieuw klachten over geurhinder in Tienen. En ook inwoners uit Linter nemen een vreemde ‘rottende kolengeur’ waar sinds begin oktober. Vermoedelijk zijn ook dit keer de bezinkingsvijvers van Tiense Suiker de boosdoener. De milieu-inspectie van het Departement Omgeving dringt aan op een geurbeheersplan.

Begin oktober, vlak na de opstart van de bietencampagne bij de Tiense Suikerraffinaderij, ontving de milieu-inspectie van het Departement Omgeving meerdere meldingen van geuroverlast in Tienen en Linter. “De meeste klagers hadden het over een ‘(rottende) kolengeur’”, zegt communicatieverantwoordelijke Mie Van den Kerchove.

De inspectie ging meermaals ter plaatse en stelde vast dat de intensiteit van de geur en de plaats waar die kon waargenomen worden, wisselde en sterk afhankelijk was van de meteorologische omstandigheden en van de ligging van de bewoning ten opzichte van de bezinkingsvijvers van de Tiense Suikerraffinaderij. Daarin komt het met modder verontreinigde water van het wassen van de bieten terecht. Daarop heeft de Vlaamse inspectie de milieucoördinator van het bedrijf gecontacteerd en aangemaand om alle maatregelen te nemen om geuroverlast te voorkomen.

Monitoring en impactstudie

De inspectie nam de ‘kolengeur’ in de loop van de maand oktober nog sporadisch waar. “Af en toe werd er een mix van kolengeur en de geur van Citrique Belge waargenomen”, aldus Mie Van den Kerchove. “In de recente evaluatie van de omgevingsvergunning kreeg de Tiense Suikerraffinaderij de verplichting opgelegd om een geurbeheersplan op te stellen dat zij geregeld moet evalueren en waarbij zij minstens om de twee jaar een geurmonitoring en impactstudie moet uitvoeren om het effect van de bezinkingsvijvers te bepalen. Het bedrijf is momenteel bezig met de opmaak van dat plan.”

In het verleden ontving de Vlaamse inspectie ook klachten over geurhinder ten gevolge van de bedrijfsactiviteiten van Citrique Belge. “Hoewel onze medewerkers tijdens hun recente waarnemingscontroles geregeld de typische geur van dit bedrijf - een zure, chemische gistingsgeur - vaststelden, zijn er over dit bedrijf geen klachten meer binnengekomen sinds april dit jaar. Het bedrijf heeft in 2018 een geur-audit laten uitvoeren waarbij geurbronnen zijn geïdentificeerd. Zij voorzien pas in 2020 in de uitvoering van de geurreducerende maatregelen.”

Ook Marc Sterckx en Danny Puyneers van Tienen Plus hopen dat er na jaren zoeken een definitieve oplossing wordt gevonden voor het geurprobleem. “We wijzen niemand met de vinger, want we weten dat de bedrijven in kwestie en de stad al heel wat gedaan hebben om de stank weg te krijgen. Maar het wordt toch wel eens tijd dat er een definitieve oplossing gevonden wordt. Wie oh wie kan ons daarbij helpen?”

“We stellen alles in het werk om de geurhinder weg te nemen”, zegt schepen Paul De Cort (Groen). “Zo wordt er werk gemaakt van het objectief in kaart brengen van de ernst en de intensiteit van de geurpluimen. Deze monitoring moet doen nadenken over bijkomende maatregelen en daarnaast moet VMM ook, als dat nodig is, verder meten. We volgen de toestand nauwgezet verder op.”