Tienen, Geetbets en Zoutleeuw zetten in op verbetering van de kwaliteit op de huurmarkt Vanessa Dekeyzer

28 november 2019

13u27 0 Tienen Geetbets, Zoutleeuw en Tienen hebben samen met partners uit de vastgoedsector, verenigd in het IGS Best Wonen tussen Zoet en Zout, een charter ter promotie van het gebruik van het conformiteitsattest ondertekend. Wie een woning huurt met dit officiële document, weet dat zijn woning voldoet aan de wettelijke kwaliteitsnormen op het vlak van veiligheid, gezondheid en het aantal toegelaten bewoners.

Het gebruik van het conformiteitsattest is verplicht in de Tiense binnenstad vanaf 1 januari 2020, vanaf 2021 in Geetbets en Zoutleeuw. “Voor verhuurders brengt het attest ook voordelen met zich mee: zo bewijst het onder meer dat de woning bij de start van de huurovereenkomst voldeed aan alle normen. Op deze manier kan het een aanvulling betekenen op de plaatsbeschrijving”, zegt Bram Delvaux (Open Vld), Tiens schepen van Ruimtelijke Ordening.

De bedoeling van het charter is om het gebruik van het conformiteitsattest te promoten bij verhuurders of eigenaars van panden om zo de kwaliteit van de huurwoningen in de regio te verbeteren. Naast de burgemeesters van de deelnemende gemeenten, ondertekenden ook de bevoegde schepenen en tien immokantoren het document.