Tienen en Diest zetten de Dag van de Jeugdbeweging in de kijker Vanessa Dekeyzer

08 oktober 2019

09u21 10 Tienen Op vrijdag 18 oktober fietst, tramt, treint en bust heel jeugdbewegend Vlaanderen in jeugdbewegingshemden, -t-shirts en -sjaaltjes door het land. Diest en Tienen maken van deze Dag van de Jeugdbeweging een groot feest.

“Als stad vinden we het belangrijk deel te nemen aan deze dag om al onze jongeren die actief zijn bij een jeugdbeweging, in de verf te zetten en hen te bedanken voor hun inzet”, zegt Diests schepen van Jeugd Rick Brans (Open Diest). “Iedereen in uniform kan naar goede gewoonte op de Grote Markt terecht voor de EarlyBirdParty met een lekker ontbijt, vette beats en een zotte attractie!”

Ook in Tienen staat er een ontbijtje in sfeermuziek gepland op het Heldensquare. De leiding en de oudste groepen van de jeugdbewegingen nemen het ’s avonds tegen elkaar op tijdens de ‘Battle of the Jeugdbewegingen’. Deze vindt plaats vanaf 18 uur in het Oud College in de Broekstraat.