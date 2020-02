Therapy? present op de Throwback van Suikerrock Kristien Bollen

26 februari 2020

11u20 0 Tienen Suikerrock voegt met een molenwiekende gitaaraanslag het Ierse Therapy? toe aan het programma van vrijdag 31 juli, de Throwback dag met alleen bands uit de voorbije 33 jaar Suikerrock.

België heeft Therapy? steeds aan de borst gedrukt. Sinds 1994, het jaar van doorbraakalbum ‘Troublegum’ stonden ze al een indrukwekkende vijf!! keer op Rock Werchter, en scoorden ze culthits met ‘Die Laughin’, ‘Nowhere’, ‘Trigger inside’ en uiteraard met de cover ‘Diane’.

Verjaardag

Therapy? bestaat dit jaar exact dertig jaar en viert dat met het compilatiealbum ‘Greatest Hits (2020 versions)’ dat op 13 maart verschijnt. Geen doorsnee verzamelalbum, maar hun hits heropgenomen in de legendarische Abbey Road Studios met producer Chris Sheldon (Pixies, Radiohead, Foo Fighters…) en een bijdrage van James Dean Bradfield van Manic Street Preachers.

Op vrijdag 31 juli komt Therapy? geen verjaardagskaarsjes uitblazen maar, hun reputatie indachtig, de hele verjaardagstaart aan gort slaan!

De Suikerrock ‘Farewell Edition’ zal plaatsvinden van donderdag 30 juli tot en met zondag 2 augustus. Op donderdag 30 juli met een ‘Farewell Party’ op de Grote Markt. Vanaf vrijdag 31 juli start het festival in het volledige stadscentrum, met de gekende elementen zoals de Foodtruck Corner, DJ-Stage en Acoustic Stage. Ook op die dag een Throwback Line-Up op het hoofdpodium, met alleen groepen die al eens bij ons op de planken stonden in de voorbije 33 jaar. Zaterdag en zondag blijven twee ‘normale’ Suikerrock dagen, met op zondag de traditionele Family Day.

Affiche

Reeds bevestigd voor vrijdag 31 juli: Therapy?, White Lies en The Sisters of Mercy. Op zondag 2 augustus staan alvast Mathias Vergels, Peter Koelewijn & The Rockets, De Kreuners en Tom Jones op de affiche.