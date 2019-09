Tharwa Said maakt van haar passie haar beroep en opent fotostudio aan het Torsinplein Vanessa Dekeyzer

16 september 2019

16u56 0 Tienen Tharwa Said opende zopas haar gloednieuwe fotostudio aan het Torsinplein, ‘TharwaSaid Photography’. Hier wil ze graag zoveel mogelijk baby’s en zwangere vrouwen fotograferen. “Daarnaast wil ik ook op verplaatsing gaan om familiefoto’s te maken”, zegt deze ondernemende vrouw, die ruim twee jaar geleden Engeland omruilde voor Tienen uit liefde voor haar man.

Tharwa werd geboren in Kenia. Toen ze 12 jaar werd, verhuisde ze samen met haar ouders naar Leicestershire in Engeland. Daar studeerde ze voor kleuterjuf, een job die ze daarna ook met veel liefde uitoefende. De liefde bracht haar uiteindelijk naar Tienen. Tharwa was op citytrip in Brussel, toen ze Said tegenkwam. Hij werkte in Hoegaarden en na wat heen- en weergereis, besloot Tharwa om met Said in Tienen een huisje te kopen. “Dat is nu tweeënhalf jaar geleden en ik voel me hier al bijzonder goed thuis”, zegt ze zelf.

Tharwa en Said kregen een dochtertje. “Als cadeau kreeg ik van mijn man een camera om foto’s van haar te maken. Dat heeft me eigenlijk de passie voor het fotograferen doen ontdekken. En ons dochter liet haar ook bijzonder graag fotograferen, dus dat was mooi meegenomen. Stilaan begon ik de foto’s te delen op sociale media en meteen kreeg ik bijzonder lovende reacties op mijn posts. Ik kreeg ook de vraag om ook andere kinderen, alleen of met het hele gezin te fotograferen. Zo is de bal aan het rollen gegaan.”

Tharwa haalt niet alleen baby’s en families voor haar lens, ook zwangere vrouwen brengt ze op een kunstzinnige manier in beeld. “Alle technieken heb ik mezelf aangeleerd, via bepaalde apps maar ook via pagina’s op sociale media van mensen die met fotografie bezig zijn. Zij geven tal van tips over hoe zij het aanpakken. Daarnaast ben ik een sessie gaan volgen in Engeland over hoe je op een veilige manier foto’s maakt tijdens ‘newborn shoots’. Baby’tjes zijn bijzonder fragiel en je moet de poses dan ook deskundig aanpakken. Ik zou het mezelf niet vergeven mocht ik daar in de fout gaan.”

Licht en luchtig

Tharwa omschrijft haar stijl van fotograferen zelf als licht en luchtig. “Ik werk steeds met zachte kleuren. Roze is mijn favoriete kleur. Mijn studio is dan ook romig en roze”, zegt ze lachend. “Mensen moeten zich hier meteen op hun gemak voelen. Het is belangrijk dat de sessie hier een hele beleving is. Eerst is er een gesprek om na te gaan wat de klanten precies willen, dan volgt de sessie en nadat al het materiaal verwerkt is, bekijken we samen met projector en muziek het resultaat. Die aanpak valt heel goed in de smaak, merk ik keer op keer.”

Tharwa voelt zich goed thuis in Tienen. “De mensen zijn hier supervriendelijk en ik heb al heel wat veel vrienden gemaakt. Het is misschien een kleine stad, maar hier is zoveel te doen! Dit is de ideale plaats om een gezin te stichten. Aan een terugkeer naar de UK denk ik dan ook niet. Ik ben hier gelukkig.”