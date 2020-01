Technische dienst maakte zelf een Blokken-trofee voor Kiana Buttiens Vanessa Dekeyzer

28 januari 2020

19u23 0 Tienen De raadzaal van het stadhuis werd iets voor 18 uur geopend voor de officiële ontvangst van Kiana Buttiens, de Tiense die zich sinds kort Blokkenrecordhoudster mag noemen. “Zoveel aandacht alleen voor mij? Ik sta eigenlijk niet zo graag in de spotlights”, zei Kiana bescheiden.

Bescheiden maar bijzonder slim. Zo leerde heel Vlaanderen Kiana Buttiens kennen in haar Blokken avontuur op Eén. Aflevering na aflevering maakte ze indruk door haar brede kennis en haar snelheid. “Ik ken maar weinig mensen die zo koelbloedig kunnen blijven onder zoveel stress”, zegt burgemeester Katrien Partyka (CD&V). “Dat is zeker te bewonderen. En we zijn dan ook in Tienen bijzonder trots dat we deze kampioene hier vandaag mogen huldigen.”

Kiana kreeg een bijzondere trofee overhandigd door schepen Wim Bergé (CD&V). “Het is er eentje die onze technische dienst zelf heeft gemaakt. Het is niet moeilijk om te zien dat het tetrisblokjes zijn die op mekaar gezet zijn.” Kiana mocht ook nog een fles champagne en bijhorende glazen in ontvangst nemen. “En als we met een moeilijke vraag kampen, weten we voortaan waar we ten rade moeten gaan”, zei burgemeester Partyka lachend.

“Ik kom dan zeker helpen”, antwoordde Kiana prompt. “Ik wil graag iedereen nog bedanken voor de steun. Ik kon echt voelen dat Tienen achter mij stond en dat was een fijn gevoel.”