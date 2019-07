Team Show ’n go is klaar om zich te tonen tijdens de Budapest Rally Vanessa Dekeyzer

10 juli 2019

14u07 3 Tienen In het weekend van 12 juli vertrekken een kleine 500 rallyteams vanuit vier verschillende steden voor de Budapest Rally, een rondrit door twaalf Europese landen met als eindbestemming de Hongaarse hoofdstad Boedapest. Ook in Brussel zullen heel wat teams aan de start staan. Zo ook de vier wagens van het Tiense Team Show ’n go, die op vrijdag 12 juli aan hun zevendaagse rit zullen beginnen.

De Budapest Rally is een georganiseerde rondrit langs de mooiste Europese wegen met dagelijkse stops bij bekende attracties zoals het Zwarte Woud in Duitsland, de Plitvice-watervallen in Kroatië en het Balaton-meer in Hongarije. De aankomst is voorzien op het Heldenplein in Boedapest, waar ook de vier koppels van Team Show ’n go hopelijk over de finish zullen rijden op 18 juli.

“De rally is niet alleen een rondrit, maar ook een wedstrijd, met als hoofdprijs een gifgroene trabant”, zegt Nathalie Devos van Team Show ’n go. “Teams kunnen punten bij elkaar sprokkelen door allerlei uitdagingen te volbrengen.” Een eerste uitdaging bestaat erin het voertuig in te kleden in het thema van de rally: The Sixties. Deze challenge hebben de teams al volbracht. Zo kozen ze voor het overkoepelende thema Hot Wheels.

Een Dodge Ram die omgetoverd werd tot een Hot Wheels raceauto, een Mondriaan-Renault Clio, een knalgele Opel Manta met graffiti-look en een echte space-Citroën in het thema van de Apollo 11- maanlanding. Met deze vier opvallende voertuigen zal Team Show n’ go op 12 juli vanuit Brussel aan de rally van 2.000 kilometer starten. Volg de verdere avonturen van de vier teams op via hun Facebookpagina’s: Team Show ‘n’ Go 1, Team Show ’n go 2, Team Show N Go 3 en Team Show ’n go 4.