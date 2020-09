Tattoo-artieste zet zich in voor dieren: “Geld van elke dierentattoo, schenk ik in oktober aan animal rescue” DDH

21 september 2020

11u18 0 Tienen Tattoo-artieste Inge Vanleene (41), die samen met haar vriend Robby Ceusters (42) nog maar net een eerste Zombie-langspeelfilm realiseerde, komt met een nieuwe stunt. Wanneer iemand in oktober een tattoo laat zetten van een dier, schenkt ze het geld aan Animal Rescue, een organisatie uit Sint-Truiden die zich inzet voor alle verwaarloosde dieren.

Haar vriend Robby, beter gekend als Rob Ceus, zette zelf jarenlang tattoo’s in zijn shop in Leuven maar sinds ze verhuisden naar Tienen borg hij zijn naalden definitief op in de lade en legde hij zich toe op het maken van films. Inge van haar kant tekent nog altijd kunstwerken op het lichaam van haar klanten. “Ik werk alleen op afspraak en ik doe geen realistische tattoo’s”.

Zwak voor dieren

Aangezien de tattoo-artieste een zwak heeft voor dieren en het op 4 oktober werelddierendag is, bedacht ze een plan om een lokale vereniging te steunen die opkomt voor verwaarloosde dieren. “Animal Rescue komt echt opdagen voor alle dieren in nood. Toen ik twee gewonde duiven vond, kwamen ze die ook ophalen. Toen ik hen contacteerde, bleken ze weinig bronnen van inkomsten te hebben, ze moeten het doen met de gulheid van de mensen. Het leek mij dan ook een goede gelegenheid om hen een hart onder de riem te steken en een steentje bij te dragen”.

Vandaar dat Inge de opbrengst van elke tattoo van dieren, die gezet wordt in oktober, afstaat aan de vereniging. “Ik doe dit samen met tattooshop Infinity in Wommerson. Zij doen hetzelfde van 1 tot 6 oktober”.

De artieste maakte een speciale facebookpagina voor de gelegenheid waar je voorbeelden vindt van wat mogelijk is. “Maar natuurlijk mag je ook met een eigen ontwerp komen”.