Tapasbar Pincho gaat dicht, maar uitbater gaat tapas aan huis leveren Vanessa Dekeyzer

23 augustus 2019

15u54 2 Tienen De tapas-en pinchosbar Pincho sluit op 4 oktober de deuren op de site van het Oud College. Na twee jaar maakt Jan Schevenels (40) een einde aan het pop-up gebeuren om als The Chef een definitieve doorstart te maken aan de Grijpen. Daar zal een traiteurszaak geopend worden. “En tegelijk gaan we van start met de levering van tapas, barbecue en andere gerechten aan huis.”

Eind 2016 sloeg Jan na een carrière als marketing consulent een andere weg in en startte de zaak Barbecuechef op. “Het idee was om culinaire barbecue aan te bieden bij mensen thuis of bij bedrijven. Van bij de start was dit een schot in de roos. We kregen niet enkele reservaties van mensen uit de regio, maar vanuit heel Vlaanderen en zelfs in het buitenland hebben we enkele opdrachten gedaan. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat er zou gewerkt worden met freelance koks. Barbecuechef zou alles coördineren en faciliteren. Maar al snel moest ik zelf ook mee gaan koken omdat we anders alle bestellingen niet konden verwerken.”

Als gevolg van deze groei werd de nood aan een grotere locatie om al het materiaal en de keuken in op te slaan ook groter. “We gingen van de garage bij mij thuis naar een pand achter het station, maar toen dat begin 2018 niet meer voldeed, kwamen we uit op het Oud College. Deze site zou vanaf de zomer gevuld zijn met pop-up zaken. Toen ik de refter van het oude schoolgebouw binnen ging, wist ik dat er nog meer potentieel in het pand zat dan enkel een bestemming als keuken en opslagruimte. Op 15 juni openden collega Tom en ik uiteindelijk Pincho, een restaurant in pinchos en tapas.”

De zomer 2018 passeerde in snelvaart en Pincho zat bijna elke avond afgeladen vol. “Ondanks het pop-up gegeven vonden we eind september dat we gezien dit succes niet zomaar konden stoppen en dus besloten we tijdens de winter open te houden. De klanten moesten weliswaar binnen eten, maar ze bleven gewoon komen. Deze zomer was het wat minder druk op de site van het Oude College en dat vertaalde zich ook in de mindere bezetting in het restaurant. Bovendien vielen enkele vaste medewerkers wegens gezondheidsredenen uit, zodat Pincho bijna volledig op mijn schouders belandde. De combinatie met Barbecuechef viel me echt te zwaar en dus moest ik de knoop doorhakken.”

Pincho sluit dus op 4 oktober, maar het verhaal gaat wel elders verder. “Enerzijds start ik rond eind oktober aan de Esperantolaan een traiteurswinkel, waar je gerechten kan komen afhalen. Tegelijk start ik met maaltijden aan huis in Tienen, Hoegaarden en Boutersem. De laatste maanden heb ik wat geëxperimenteerd met tapas aan huis en die formule slaat aan. Naast tapas leveren we ook dagschotels, soepen en andere bereide gerechten en dat elke dag, zeven op zeven. En tot slot willen we met enkele andere Tiense zaken culinaire avonden op poten zetten. Ondernemers moeten naar mijn mening nog meer samen ideeën uitwisselen en projecten realiseren. Dat is de toekomst.”