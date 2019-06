Tachtiger verdrinkt tijdens het onkruid wieden

16 juni 2019

Bron: Belga 6 Tienen Een tachtiger is zondagavond kort na 18 uur verdronken in de Gete ter hoogte van de wijk Nieuw Overlaar in Tienen. De brandweer van Tienen kwam ter plaatse en poogde de man nog te reanimeren, maar de hulp kon niet meer baten. Alles wijst op een accidenteel gebeuren. Dat meldt een woordvoerder van de Tiense brandweer.

"De man was bezig op de dijk onkruid aan het wieden toen hij uitgeschoven is en in het water belandde. Het betreft een bejaarde man van achteraan in de tachtig. Hij woonde vlak bij de plaats van het gebeuren", aldus de woordvoerder. Het Leuvense parket zal zondagavond nog de plaats waar de feiten zich afspeelden bezoeken, maar volgens de Tiense brandweer is er geen enkele indicatie dat er een misdrijf in het spel is.