Tabletkiosken voor Happy Hageland-app Vanessa Dekeyzer

09 januari 2020

11u16 0 Tienen Het Hageland wordt steeds meer digitaal. Dankzij Leader Hageland komen er in de hele regio digitale infokiosken waar men de ‘Happy Hageland’-app kan raadplegen.

Twee jaar geleden lanceerde de vzw Leader-Hageland+ ‘Happy Hageland’, de app voor en over het Hageland. Het project loopt in samenwerking met de 20 Hagelandse gemeenten en werd gerealiseerd met de financiële steun van Vlaanderen en de provincie Vlaams-Brabant. “De app ondersteunt de kleine steden en plattelandsgemeenten van de Hagelandse regio bij de toenemende digitalisering. Dankzij de gezamenlijke app biedt elke gemeente een gepersonaliseerde applicatie aan haar bewoners en bezoekers. Iedere gemeente heeft er zo een eigen bijkomend communicatiekanaal bij”, zegt gedeputeerde Monique Swinnen.

Om deze digitale dienstverlening te accentueren, kan men vanaf het voorjaar in ieder gemeentehuis en toeristisch infopunt een Happy Hageland tablet terug vinden. “Het gaat in totaal om 37 tablets verspreid over het Hageland. Bezoekers van deze locaties kunnen er via de app informatie opzoeken over hun stad of gemeente, ondernemers terugvinden, de UIT-agenda bekijken en toeristische info van Toerisme Vlaams-Brabant raadplegen”, aldus gedeputeerde Swinnen.

Zoutleeuw en Tienen maken intensief gebruik van de app om events en nieuws naar hun inwoners te communiceren. Hierdoor fungeerden ze de afgelopen weken als pilootsteden voor het project. In de komende weken worden de digitale infopunten uitgerold in de andere gemeentehuizen van het Hageland én in toeristische infopunten en veel bezochte trekpleisters in de streek.