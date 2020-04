Suikerrockorganisatie gaat in vergadering. Is dit het definitieve einde van het grootste stadsfestival van Vlaanderen? Vanessa Dekeyzer

15 april 2020

18u55 7 Tienen Is dit het definitieve einde van Suikerrock? Het festival mag dit jaar niet plaatsvinden, dus farewell ‘Farewell Edition’? “We gaan in vergadering. Daarna volgt de communicatie”, laat organisator Walter Kestens weten.

Het zat er aan te komen: geen festivalzomer dit jaar en dus ook geen Suikerrock. Maar voor het Tiense festival betekent dit nog meer slecht nieuws, want dit jaar was het de afscheidseditie. Walter Kestens kondigde immers in december aan dat het festival er na 34 jaar mee stopt. Reden: geen respect van het stadsbestuur voor het unieke en belangeloze werk van zowel Suikerrock als haar partners en vrijwilligers, volgens Kestens. Vooral de onduidelijkheid over de planning van de heraanleg van de Grote Markt speelde een rol in de wreven tussen stad en festivalorganisatie.

Net vandaag komt de stad met de aankondiging dat de werken aan de Markt hoogstwaarschijnlijk in augustus dit jaar gaan aanvangen. Tot wanneer deze zullen duren, is niet geweten, maar het staat ongetwijfeld vast dat dit geen werk van een jaar is. Dat betekent meteen ook dat er ook volgend jaar geen Markt zal vrij zijn om hier een festival op te organiseren, toch niet van die omvang. Vraag blijft dan ook: gaat dit het definitieve einde zijn van Suikerrock of zal de organisatie op de proppen komen met een alternatieve locatie volgend jaar? We houden jullie op de hoogte.