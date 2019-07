Suikerrock wint het pleit tegen de regen: “We spelen nog steeds in de Champions League” vanessa dekeyzer

28 juli 2019

18u25 2 Tienen Na de hitte kwam de regen en die viel op de tweede dag van Suikerrock met bakken uit de hemel. Geen geschenk voor het festival dat daardoor traag op gang kwam. Maar Zwangere Guy, Goose en Dimitri Vegas & Like Mike speelden de volgelopen Grote Markt uiteindelijk plat. Op de familiedag op zondag klaarde de hemel gelukkig wat meer op, zodat de 33ste editie van Suikerrock in schoonheid werd afgesloten.

Opkomend Tiens talent MEDS mocht de tweede festivaldag van Suikerrock openen. Voor de 25-jarige Mélanie De Saedeleer was het een bijzondere ervaring, zeker omdat haar vierjarig dochtertje Manea haar voor het eerst zag optreden. “Ik heb wel naar haar gekeken, maar gezwaaid heb ik niet. Dat zou niet professioneel geweest zijn”, zegt Mélanie met een brede glimlach op haar gezicht. Voor haar was Suikerrock een mooie kans om te laten zien wat ze in haar mars heeft. “Ik was heel aangenaam verrast toen de boeking van Suikerrock binnenkwam. Heel fijn van de organisatoren om lokaal talent podiumkansen te geven. Het was een beetje jammer dat het regende, maar gelukkig stond er al een mooi publiek voor me klaar. Ik heb me zeker geamuseerd en ik hoop de toeschouwers ook.”

Na MEDS begon het steeds harder te regenen en wanneer iedereen wilde toegeven aan de ‘regenmoeheid’ sprong Zwangere Guy plots het podium op. Haters of lovers, hij trok iedereen over de streep met zijn ongetemd enthousiasme. Met paraplu’s gewapend tegen de regen kwam er steeds meer volk de markt op. “Regen of niet, we maken er een feestje van”, zeiden Glabbeeks schepen Hilde Holsbeeks en vriendin Yanah Labat. Zij vierden op Suikerrock hun verjaardag. En ze kregen een feestje. Goose en Dimitri Vegas & Like Mike brachten een prachtige lasershow én vuurwerk mee naar de Grote Markt.

En terwijl de decibels op de Grote Markt verder opliepen, was de sfeer rustig en sereen op het eerste Classic Candle Light Diner in Brasserie Stadspark, gelegen op een boogscheut van het festival. Het contrast kon niet groter zijn. “Het concept heeft heel veel meeval gekregen bij onze klanten, waardoor alle plaatsen bezet waren”, zegt zaakvoerder Koen Anteunis. “Het werd een gezellige intieme avond.” Dat vond ook Lut Moens. “Jammer dat we niet buiten konden zitten door het slechte weer, maar ook binnen was de sfeer romantisch en de muziek prachtig. Wij zijn grote fan.”

Dag drie van Suikerrock werd onder miezerregen afgetrapt door Metejoor en Rob de Nijs, meteen goed voor een mooi gevulde Grote Markt. Rob bracht zijn oude hits mee, die massaal werden meegezongen. Slongs had er ook duidelijk zin in en nam het publiek meteen mee in haar enthousiasme. “Komaan zon, je kunt het. Kom erdoor.” Maar iedereen was al lang blij dat het droog bleef. Eindelijk konden de paraplu’s toe blijven. Voor de fans van Nielson was het wel balen, want hij moest wegens ziekte forfait geven. Maar niet getreurd, want Mama’s Jasje was een waardige vervanger. Met Niels Destadsbader en Marco Borsato kreeg de 33ste editie van Suikerrock een mooi einde.

Hoeveel bezoekers er dit jaar naar Suikerrock kwamen, weten we niet. De organisatie communiceert niet over cijfers. “Maar dit was wel onze drukste zondag”, zegt organisator Walter Kestens. “Ondanks de regen van gisteren hebben we getoond dat we nog in de Champions League spelen. Voor mij was dit jaar het hoogtepunt: ons nooit aflatend publiek. Bedankt!” De afbraak start nog vannacht. Woensdag verlaat Suikerrock opnieuw de suikerstad.