Suikerrock stopt wegens gebrek aan respect

07 december 2019

Suikerrock wordt in 2020 voor het laatst georganiseerd in Tienen. "Het Tiense stadsbestuur toont geen respect voor het unieke en belangeloze werk van zowel Suikerrock als zijn vrijwilligers", zegt organisator Walter Kestens. Het festival was 34 jaar lang, samen met Tiense Suiker, hét uithangbord van de stad. Burgemeester Katrien Partyka (CD&V) zegt erg aangedaan te zijn door het nieuws. "Dit had ik niet zien aankomen. We hebben altijd een heel goede verstandhouding gehad met de organisatoren en we hebben alles uit de kast gehaald voor dit festival. Nu de zwartepiet naar de stad doorspelen, vind ik er ver over. De toelage bedraagt 65.000 euro. Dat is het hoogste bedrag dat we aan een organisatie in Tienen geven en de absolute limiet."